MIS Vicenza: “Vicenza perde un grande questore”

Il MIS Vicenza, formazione politica cittadina, affida a queste parole, riportate da uno striscione di ringraziamento. Striscione affisso nei pressi della questura.

Il saluto di commiato al questore uscente Paolo Sartori, che in questi giorni ha lasciato definitivamente la città.

Gian Luca Deghenghi

“Un pubblico attestato di stima – dichiara il portavoce del MIS, Gian Luca Deghenghi. Un funzionario che, già dal suo insediamento nel gennaio del 2022, si è dimostrato validissimo dirigente ed uomo d’ordine. Nei quasi due anni della sua permanenza a Vicenza ha messo in campo un livello di operatività mai visto prima.

Capace di coordinare azioni speciali di controllo interforze praticamente per tutta la durata del mandato, specie nelle zone nevralgiche afflitte da spaccio e degrado, ha tenuto costantemente sotto scacco la criminalità cittadina legata al comparto dello smercio di droga.

Ha gestito con polso ogni episodio di violenza e turbamento della pubblica sicurezza legati ad alcuni locali della movida cittadina. Contemperato le legittime istanze delle manifestazioni di piazza con le esigenze dell’ordine pubblico. Fornendo grande prova di rispetto dello spirito democratico.

Ricordiamo, poi, la costante attenzione verso i movimenti eversivi presenti in città. Sui quali il controllo della questura è risultato stringente, specie verso i gruppi neofascisti.

Esemplare

la messe di misure e provvedimenti emessi, in un giusto connubio di fermezza ed equilibrio, prova di un’attività senza precedenti di attento controllo ed inflessibile repressione.

Vicenza città e provincia – conclude il portavoce del MIS Vicenza – non possono che ringraziare, oggi, nel salutarlo, il questore Sartori per l’operato e per l’energia profusa nello svolgimento della funzione, condivisi da tutti i collaboratori e dal personale della questura.

Siamo certi che il plauso del MIS Vicenza sia condiviso da tutti i vicentini.

Il nostro movimento,

nel porgere pubbliche congratulazioni al questore Sartori per la meritata promozione conseguita, che lo condurrà ad alto incarico a Roma, esprime la certezza che il questore subentrante Dario Sallustio potrà godere, nel solco tracciato dal predecessore, di un ottimo viatico per l’inizio del suo servizio alla città, che gli auguriamo ricco di soddisfazioni.”

Gian Luca Deghenghi – Portavoce Movimento Italia Sociale Vicenza