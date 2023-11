Malo: più controlli nel territorio contro reati predatori

Dopo l’ennesima ondata di furti che ha investito anche il territorio maladense, il sindaco Moreno Marsetti, forte della delega per la sicurezza, ha disposto un potenziamento dei controlli.

Da oggi,

lunedì 20 novembre, i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri svolgeranno una funzione di controllo nelle aree e nelle ore più sensibili, allo scopo di segnare eventuali presenze sospette alle forze dell’ordine.

Nel contempo la giunta ha perorato e ottenuto che vi siano maggiori posti di blocco da parte della polizia locale, negli accessi al territorio comunale, utilizzando le informazioni fornite dai varchi elettronici per prevenire eventuali reati. Maggiori controlli sono stati richiesti anche alle forze dell’ordine.

<Il nostro impegno per garantire la sicurezza è costante – assicura il sindaco Marsetti. –

Abbiamo potenziato la videosorveglianza in alcuni punti sensibili ed ora puntiamo su maggiori controlli. Il periodo prossimo alle festività vede solitamente aumentare gli episodi di microcriminalità e per questo dobbiamo farci trovare pronti e fare quanto nelle nostre possibilità per prevenirli>.

Malo, 20 novembre 2023

L’associazione Anc Malo breve storia

Associazione Nazionale Carabinieri “Ilario Rigoni” di Malo è nata dalla volontà di alcuni soci di rendersi utili alla collettività operando nell’ambito del volontariato e della protezione civile. L’Associazione si occupa principalmente di dare supporto alle forze dell’ordine ed alle varie istituzioni in occasione di manifestazioni e di emergenze. Grazie all’entrata di nuovi volontari, il raggio d’azione dell’Associazione si è ampliato su tutto il territorio nazionale.