La pallacanestro Vicenza si vede solo nel primo quarto, poi è buio

La trasferta largamente infruttuosa alla Zoppas Arena di Conegliano con la Rucker San Vendemiano seconda in classifica e in fiducia grazie al sacco di Faenza, può essere tranquillamente definita come un triste dejavu per una Civitus Vicenza che dopo i primi dieci minuti accettabili. nelle tre restanti frazioni realizza la miseria di 37 punti. Troppo pochi per poter pensare anche solo lontanamente di essere competitivi in un campionato di grande spessore tecnico come questo.

Ottavo stop in dieci gare e nessuna vittoria esterna per i biancorossi. Un’arrendevolezza disarmante assimilabile a quella vista appena sette giorni prima al palaGoldoni con Imola. Confermato l’ultimo posto in classifica da dividere con Taranto e a tal proposito è bene fare notare che i rossoblù pugliesi pur perdendo le ultime due gare , con Ravenna hanno ceduto solamente sul filo di lana mentre in precedenza davanti al loro pubblico avevano trascinato la seconda della classe ,

Roseto all’overtime, con gli abruzzesi costretti a sudare le fatidiche sette camicie per venire a capo della contesa. Un team quello di Cottignoli pertanto vivo più che mai, tanto per dare la misura. E sabato prossimo sarà l’altolocata Jesi a scendere sul parquet vicentino per testare la reale volontà di reazione di Cucchiaro e compagni, per capire se Vicenza sia in grado di muovere una classifica davvero magra. Le sfide interne rappresentano un punto fermo sulla strada che porta alla salvezza , a patto che in tempi brevi venga aumentato il fatturato offensivo ,indiscutibilmente il tallone d’Achille della squadra.

PRIMO QUARTO

Nella gara del debutto di Niccolò Lurini in arrivo da Chiusi ( serie A2 ) , ala di due metri classe 2000 , e fresco rinforzo di mercato, i ragazzi di Cilio approcciano bene il match e vanno sul 9 a 8 con una tripla di Ambrosetti. La Civitus arrotonda il vantaggio portandosi sul + 5 ad un minuto dalla prima sirena. Al primo mini break Vicenza è sul + 2 , ed è anche l’ultimo squillo di quella che sta per diventare una serataccia autentica.

SECONDO QUARTO

Per i trevisani Carrea schiera Di Emidio al fine di aumentare il ritmo ed in effetti i risultati si vedono. Ambrosetti si becca un tecnico per flopping. Terza penalità della serata per lui. Gluditis e Chiumenti decidono di salire in cattedra e Sanve pigiando il piede sull’acceleratore azzecca la fuga giusta che relega i vicentini ad un pesante meno 16 già all’intervallo lungo.

TERZO E ULTIMO QUARTO

Tanta noia e tanta accademia a giochi fatti . Rucker solida e lanciata, mentre i berici masticano amaro.

