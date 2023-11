Imprese del terziario: nuovo progetto sui temi della sostenibilità

Un progetto porta la sostenibilità nelle imprese del terziario

Promosso dall’Ente Bilaterale, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, verrà presentato ufficialmente il 23 novembre in un webinar

Oggi più che mai le aziende sono chiamate ad operare secondo principi di sostenibilità, che può essere perseguita da un punto di vista ambientale, economico e sociale. Proprio su questo verte un nuovo progetto mirato ad individuare pratiche sostenibili da parte delle imprese del commercio (dettaglio e ingrosso), turismo e servizi di piccole dimensioni. Si chiama “Vi.Te. Sostenibili” e a lanciarlo è l’Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Vicenza (organismo paritetico che unisce Confcommercio e sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Ultucs-Uils), con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Il webinar

La presentazione ufficiale dell’iniziativa avverrà giovedì 23 novembre alle 13.30, con un webinar dal titolo “La sostenibilità economica e sociale per le imprese del Terziario vicentino”. Il webinar sarà aperto da Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza e da Roberto Frizzo, consigliere dell’Ente Bilaterale e segretario generale della Uiltucs-Uil provinciale.

Il webinar sarà l’occasione per illustrare, con l’intervento di Gianluca Dal Ceredo, i risultati dell’iniziativa Imprendigreen di Confcommercio. Ma anche per sensibilizzare le imprese vicentine del settore sui temi della sostenibilità.

I temi del progetto di sostenibilità

Con la relazione della professoressa Silvia Cantele, dell’Università di Verona, si entrerà poi nel vivo di cosa si intende per sostenibilità economica e sociale. Ma anche quali saranno le metodologie adottate nello sviluppo del progetto Vi.Te. L’Università di Verona, attraverso una borsa di studio per la ricerca, condurrà proprio nell’ambito di Vi.Te. un’indagine per individuare quali sono gli elementi essenziali e strategici che possono aiutare le medie e piccole realtà a diventare imprese sostenibili. I particolari del progetto, che ci svilupperà in webinar, convegni e incontri formativi sul tema, saranno invece illustrati da Roberto Frizzo.

L’intento è quello di far uscire la sostenibilità dal perimetro della grandi aziende per farla entrare nelle realtà più piccole. Realtà dove può portare benefici positivi, anche in termini di migliore competitività. In questo senso le azioni puntano a formare e informare lavoratori e imprenditori sui diversi aspetti che riguardano la sostenibilità economica e sociale. – Ad esempio gli strumenti di compliance, il welfare, l’attenzione alla salute e sicurezza, l’inclusione, la conciliazione vita-lavoro -. Supportare le imprese nell’individuazione delle politiche e delle pratiche sostenibili che possono essere incluse nella propria organizzazione. Oltre a sensibilizzare titolari e dipendenti sui vantaggi che la sostenibilità può portare.

Iscrizioni al webinar per Imprese del terziario

Per iscriversi all’incontro on line, la cui partecipazione è gratuita, basta collegarsi alla pagina “Webinar, incontri ed eventi” del sito www.ascom.vi.it o contattare l’Ente Bilaterale Settore Terziario al tel. 0444 964300.

Vicenza, 20 novembre 2023

Fonte: Camera di Commercio di Vicenza Vicenza – Ufficio Stampa