Ecor International: al via le selezioni per l’accademia della saldatura

Sono aperte le selezioni per l’accademia della saldatura di Ecor International, ultima edizione del 2023, opportunità concreta di avvicinamento al mondo del lavoro

Il 27 novembre inizia una nuova edizione dell’Accademia della Saldatura di Ecor International, azienda di Schio che opera nel settore della meccanica come partner strategico di aziende e multinazionali nella produzione di componenti critici in acciaio e leghe speciali.

A chi si rivolgono le selezioni

Le selezioni, gestite da Randstad, sono aperte. Si rivolgono a candidati che, anche senza esperienza, abbiano voglia di mettersi in gioco e acquisire le basi di una professione tecnica tra le più richieste dal mercato del lavoro. Per accedere al corso di formazione si richiedono motivazione, attitudine al settore tecnico del mondo della saldatura, predisposizione manuale e precisione.

L’Accademia della Saldatura, interna e gratuita, è un progetto formativo che prevede 40 ore in presenza, con una prima parte teorica e una seconda di prove pratiche di saldatura. I docenti di Ecor International sono due ingegneri specializzati, Rinaldo Rigon e Giuliano Cazzola, e un tecnico specializzato, Mirco Sassaro.

Tre le edizioni/anno dell’accademia della saldatura

L’Accademia della Saldatura di Ecor International è stata fondata nel 2019 e, con 3 edizioni all’anno, ha formato fino ad oggi 43 persone, di cui 20 donne e 23 uomini. Quest’anno ha già visto due edizioni, una delle quali con 6 partecipanti tutte donne.

Yenisey Medina Sanchez, Saldatrice, e Alma Cerkezi, Addetta all’assemblaggio in Area Forno di Ecor International, sono entrate in azienda dopo aver frequentato la prima edizione del 2023 dell’Accademia della Saldatura.

Il commento di Alma Cerkezi

“È stata una sorpresa” -racconta Alma- “Abbiamo iniziato l’Accademia per curiosità, anche un po’ spinte dai nostri familiari. Quando è stata la volta delle prove pratiche abbiamo scoperto che la saldatura è un’attività che richiede grande attenzione e precisione, non così legata alla forza fisica come ci aspettavamo. Mi ha ricordato il ricamo”.

Yenisey Medina Sanchez precisa

“Quando pensiamo alla professione della saldatura, ci viene subito in mente un saldatore. Per questo all’inizio avevo dei dubbi. Invece partecipando all’Accademia della Saldatura e vedendo intorno a me altre donne che si cimentavano a saldare, ho cambiato idea. Anche le donne possono fare questo lavoro. Ho imparato concetti che sentivo lontani e oggi posso dire di avere un lavoro che mi mette alla prova e mi appassiona”.

A proposito del Gruppo Ecor International

Ecor International S.p.A. è un’azienda operante nel settore della meccanica che progetta, produce ed assembla manufatti realizzati con le più innovative tecnologie di produzione.

Nel 2017 ha realizzato il Sentiero International Campus S.r.l., un centro di ricerca industriale dotato di competenze e attrezzature tecnico/scientifiche trasversali ai settori di mercato delle macchine automatiche per il processing, il packaging e della meccanica avanzata.

Ecor International www.ecor-international.com

Il Sentiero International Campus www.ilsentierocampus.com

Aree di Business: Competenze: Aerospace Addictive Manufacturing (Stampa 3D) Advanced Mechanics Ingegneria dei materiali Aseptic Food Ingegneria dell’affidabilità Pharma Ricerca industriale Progettazione e prototipazione Tecniche di giunzione

Fonte: Ecor International – Ufficio Stampa