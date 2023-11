Alberiamoci 2023: Historic Club Schio Giornata Naz.le dell’Albero

Seconda edizione di Alberiamoci 2023 – L’Historic Club Schio ha organizza a Schio domenica mattina 19 novembre, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, la seconda edizione della manifestazione “Alberiamoci”, condivisa con ASI Solidale (Automotoclub Storico italiano) e Legambiente di Schio.

Si tratta di esprimere un condiviso messaggio di rispetto per la natura e per l’ambiente con l’intento di lasciare un segno adottando, col supporto del comune di Schio, una rotatoria con l’impegno di renderla un simbolo di vero e continuo impegno e un tocco di estetica nell’arredo urbano, così come l’estetica ha spesso espresso capolavori nel campo automobilistico.

Historic Club Schio

La rotatoria di ponte di Liviera, posta all’ingresso di Schio, da questa domenica sarà soprannominata “rotonda Historic”, ed ha visto la piantumazione delle prime quattro piante di Ginkgo Biloba, oltre alla posa di quattro elementi metallici orientati che indicano, con le lettere, i quattro punti cardinali.

Il progetto prevederà, negli anni, la piantumazione alternata di aceri e di bassa vegetazione in modo che, col colore del ‘foliage’ autunnale, l’area verde posta all’interno della rotatoria assumerà la coloritura gialla e rossa che identifica i colori dello stemma della cittadina scledense.

Carlo Studlick

Le parole di Carlo Studlick a proposito dell’uso consapevole delle vetture d’epoca e del fatto che rappresentano un museo a cielo aperto, ha trovato la sponda nel fatto che il giorno precedente, ad Ajello (UD) la prima auto circolante in Italia, la Peugeot Tipo 3 che fu di Gaetano Rossi ha attraversato la cittadina friulana dove “soggiornò” per quasi 50 anni.

Alessandro Maculan

L’assessore all’ambiente del Comune di Schio Alessandro Maculan, ha condiviso gli intenti del club, osservando lo sviluppo dell’utilizzo di carburanti 100% biologici, ma anche la giusta responsabilità dell’uomo che, se ha creato delle condizioni climatiche critiche, ha i mezzi e l’intelligenza per invertirle con l’impegno di tutti.

Per come ci si sposterà nel futuro, che possano essere veicoli ad alimentazione elettrica od altro, resta il fatto che tanti piccoli comportamenti utili all’ambiente, possiamo adottarli fin da oggi.

Alberiamoci 2023

Da parte del Club, l’intento è esprimere un segno tangibile per ampliare l’impegno sociale che il club si è dato attraverso

conferenze nelle scuole superiori sulla storia del motorismo,

nella valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano,

partecipare alle iniziative di ASI Solidale (Automotoclub Storico italiano) per distribuire aiuti alle persone ed alle famiglie in difficoltà attraverso Onlus locali.

Il club continuerà a diffondere, tra i soci, il messaggio di utilizzare i propri veicoli (anche non storici) il minimo necessario.

L’Historic Club Schio ha condiviso questa visione con altri due club nel Veneto. L’intenzione è coinvolgere sempre più club ed appassionati di veicoli storici in tutta Italia!

Filippi Diego

Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/Stampa Historic Club Schio