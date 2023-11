A Sovizzo uno spettacolo teatrale per la vita e contro la violenza

“Nunca, nunca, nunca! – Un ritratto di Frida Khalo”, lo spettacolo teatrale per celebrare la vita e l’eliminazione della violenza sulle donne

L’Amministrazione Comunale di Sovizzo, in occasione della Giornata internazionale delle Città per la Vita e della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, propone lo spettacolo teatrale intitolato “Nunca, nunca, nunca! – Un ritratto di Frida Khalo”.

L’appuntamento teatrale è previsto per venerdì 24 novembre alle ore 20.45 nell’Auditorium delle Scuole Elementari in Via Vittorio Alfieri, 3.

Gli autori

Lo spettacolo, a cura della Compagnia Teatrale “La Stranizza” di Sovizzo, è tratto dal libro “Viva la Vida” di Pietro Carucci “Nunca, nunca, nunca!” e tratteggia la poliedrica e controversa anima dell’artista Frida Khalo.

La regia è firmata da Simone Saorin, con la partecipazione artistica di Aida Melania Vivian e Camilla Nogara. Contributo musicale di Manuele Albanese.

Il significato dello spettacolo

“Questa manifestazione vuol essere un inno alla forza vitale dell’universo femminile in un tempo in cui l’uomo è chiamato ad alzarsi in piedi di fronte alle volenze quotidiane contro le donne” spiega Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo, e conclude: “Come Amministrazione vogliamo sensibilizzare i nostri concittadini su questo importante tema. Ma soprattutto vogliamo che questo evento sia un manifesto alla libertà di pensiero, senza pregiudizio e superficialità”.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.

Sovizzo, 20 Novembre 2023

Fonte: Comune di Sovizzo (VI) – Ufficio Stampa