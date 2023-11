A Selvazzano di Padova torna l’esposizione internazionale ANFI

A Selvazzano di Padova, il 9 e 10 dicembre, centinaia di gatti

Torna l’esposizione internazionale ANFI

Negli impianti sportivi, esemplari da tutta Europa pronti a conquistare il pubblico Ingresso bambini gratis fino ai 6 anni. Ridotto a 5 euro. Aperta la biglietteria online

Un viaggio nel mondo felino

Sarà un tripudio di baffi e code, un viaggio nel mondo felino che accenderà le festività natalizie a suon di miagolii. Il 9 e 10 dicembre, a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, arriveranno centinaia di gatti provenienti da tutta Europa, pronti a disputare i Campionati Internazionali di Bellezza. Torna l’esposizione internazionale organizzata dalla sezione veneta di ANFI, Associazione Nazionale Felina Italiana. Una bella occasione per vivere il ponte dell’Immacolata in famiglia. Grandi e piccoli, infatti, potranno vedere mici di tutte le razze, i più bei cuccioli e adulti d’Europa.

Bellezza ed eleganza felina

Dai buffi British e Scottish, agli enormi Maine Coon, fino ai leopardati Bengal, e ancora Certosini, Sphynx, Norvegesi delle Foreste, Blu di Russia. Un tripudio di bellezza ed eleganza. Un’opportunità per vedere da vicino magnifici esemplari così come per chiedere informazioni, curiosità ad allevatori e veterinari esperti. Il pubblico potrà assistere anche alle sfilate e ai giudizi che vedranno impegnata una giuria internazionale. E partecipare alle premiazioni in diretta, che coinvolgeranno anche i visitatori, soprattutto i più piccoli.

All’interno della expo, che si terrà negli impianti sportivi “Antonio Ceron”, in via Euganea 52, saranno presenti anche stand che esporranno simpatici gadget e accessori, l’occasione giusta per iniziare a pensare ai regali di Natale. Così come spazi dove sarà possibile chiedere consigli e pareri su una corretta alimentazione per i propri amici a quattro zampe. All’interno della mostra felina sarà presente anche un punto bar e ristoro.

Informazioni

L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18, con orario continuato. Il biglietto è gratuito per i bambini fino a 6 anni, per i portatori di invalidità dal 75% e per i tesserati Anfi; ridotto a 5 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, per gli universitari muniti di tessera e documento di riconoscimento e per gli over 70; 8 euro l’ingresso intero. Per evitare code o inutili attese, è aperta la biglietteria online al link https://www.ticketgate.it/festival/international-cat-show-anfi-veneto/.

L’esposizione internazionale felina è realizzata con il patrocinio del Comune di Selvazzano Dentro e di Selvazan. Sponsor: GimCat, BioKat’s, Vitakraft, Prolife, Bioxigen, Aries Bio pet cosmetic, Athema, Vioxten.

Sulla pagina facebook e sul sito www.anfiveneto.com tutte le informazioni.

Padova, 20 novembre 2023

Ufficio stampa ANFI Veneto – Stefania Finetto