La pallacanestro Vicenza va a Conegliano con un Lurini in più

La Civitus Allianz Vicenza è attesa domani, palla a due alle 18 , con arbitri Spinelli di Cantù e Fusari di Pavia, dalla lanciatissima Rucker Sanve seconda in classifica e assieme a Roseto nella scia della capolista Ruvo , nella sontuosa Zoppas Arena di Conegliano ,nuova casa dei trevisani dopo anni al palaSaccon . Decima giornata di campionato, dunque.

Per i biancorossi probabile l^ esordio dell^ ala di due metri classe 2000 Niccolò Lurini , rinforzo di mercato , al fine di dare più peso al roster , giunto all^ ombra dei berici in settimana e firmato dopo due giorni di prova. Lurini lo scorso anno a Sala Consilina in serie b era attualmente aggregato per gli allenamenti alla A2 di Chiusi. Il club berico lo tessererà nella giornata di oggi ,per farlo esordire domenica. Vicenza è chiamata a risalire la china e a tal proposito c^ erano molte aspettative sette giorni fa con la Virtus imola,. La sfida con i romagnoli si è conclusa invece con una sonora batosta.

L^ ennesimo sanguinoso stop , ,il quarto in altrettanti confronti diretti, negli ultimi venti giorni. Il quintetto berico è chiamato a fornire risposte convincenti , dal momento che la classifica con il suo ultimo posto è da allarme rosso.

Le due vittorie , le uniche sin qui colte, con Chieti e San Severo rappresentano un magro bottino che relega la squadra biancorossa sull^ ultimo gradino, affiancata dalla sola Taranto a quota 4. Vero è che due punti appena sopra stazionano cinque club , in una furibonda lotta salvezza ( n.d. r. alla fine ne retrocedono due ) ed è proprio per questo motivo che il tempo per rimediare esiste. La categoria conquistata lo scorso anno con fatica sudore e merito dev^ essere salvata ad ogni costo. Ma per fare questo è necessario aumentare l^ intensità difensiva oltre a scacciare il problema di una sterilità offensiva altamente penalizzante e che sta pesando in maniera preoccupante.

i trevisani arrivano a questo appuntamento in gran fiducia dopo aver violato il palaCattani di Faenza. E questo fatto se possibile è destinato a rendere ancora più arduo il compito domenicale dei ragazzi di coach Cilio ancora a secco di successi fuori casa. Da segnalare comunque che Vicenza in questi ultimi otto anni a più riprese ha raccolto i due punti nei confronti disputati nella Marca .

Ben quattro. San Vendemiano dopo la lunga gestione Mian con alterne fortune, in estate ha deciso di cambiare decisamente la guida tecnica chiamando , nell^ ottica di un^ ambiziosa B nazionale , coach Carrea ma apportando anche tante modifiche al roster , a cominciare da D^ Emidio play visto a Roseto , oltre a Cacace e il vicentino Chiumenti , giocatori tipici per la categoria. Dalla panchina c^è una forte dote di talento con il giovane Calbini tra gli altri. E come non citare Gluditis lettone esterno con grandissima esperienza nelle massime serie europee , il quale ha chiuso la stagione passata nel primo campionato Estone.

Radiocronaca diretta del match sulla pagina facebook Riccardo radiocronache pallacanestro ( per accedere alla quale è sufficiente chiedere l^ amicizia se non si è già tra i contatti ).

