A Vienna passa la Migross Asiago all’overtime!

Migross Supermercati Asiago Hockey protagonista di un’altra partita pazza in quel di Vienna, che rispecchia sotto diversi punti di vista il match di Innsbruck del 5 novembre, ma questa volta sono i Giallorossi ad uscire vincitori all’overtime con il risultato di 4-5 ai danni dei Vienna Capitals.

Per i Leoni out Porco ed esordio per il nuovo difensore, Philip Beaulieu.

La prima metà di tempo è sicuramente giocata meglio dai padroni di casa, che lasciano poco spazio ai Giallorossi. Nonostante il predominio territoriale dei Capitals, è Moncada ad avere la prima occasione dopo un minuto e mezzo: l’attaccante Stellato sfrutta uno scontro fortuito tra un difensore austriaco ed un linesman per scappare sulla corsia di sinistra, ma il suo tiro è fuori misura. Al 4′ Preiser va alla conclusione da ottima posizione, il suo tiro però è preda di Fazio. Passata la prima metà di tempo, i Leoni iniziano ad affacciarsi più spesso dalle parti di Steen, a partire dal 13′ quando Misley spara fuori sprecando una situazione di due contro uno. I minuti finali sono i più

intensi: al 17′ Cheek ci prova senza fortuna con wraparound, pochi secondi più tardi conclusione ravvicinata di Eriksson neutralizzata da Steen e, per finire, un tiro di Gazzola dalla blu mette in difficoltà Steen e difesa di casa, che in qualche modo riescono a cavarsela. Nel minuto finale una penalità a Beaulieu lascia gli Stellati in quattro per la fine della prima frazione e l’inizio della seconda.

Nel secondo periodo i Giallorossi vanno a segno dopo poco meno di quattro minuti con Rapuzzi, che dopo una bella ripartenza mette a sedere Steen e deposita il disco in fondo al sacco. Al 5′ pericoloso Kainz con una deviazione che termina fuori. Un minuto più tardi bella triangolazione della seconda linea Stellata, ma il tiro al volo di Ierullo è fuori misura. I Giallorossi al 7′ possono godere di una superiorità numerica e, dopo aver sfiorato il goal con una conclusione potente dalla blu di Gazzola, raddoppiano con un goal splendido di Rapuzzi, che colpisce il disco a mezz’aria e batte Steen. Subito dopo il goal dello 0-2 si fanno sentire Gennaro da una parte e Zundel dall’altra, trovando in entrambi i casi i portieri sulle loro strade. Al 12′ bella giocata di Finoro, che si libera di un difensore ma conclude troppo centralmente. Nei minuti finali del secondo tempo è un assedio dei Giallorossi, che costruiscono quattro occasioni nitide da rete con Ierullo, Misley e due volte Moncada, ma il disco non ne vuole sapere di entrare, costringendo l’Asiago ad accontentarsi del doppio vantaggio alla seconda sirena.

Il terzo tempo è di una intensità spaventosa e ricco di colpi di scena. I Giallorossi vanno sul 3-0 dopo tre minuti sfruttando un powerplay con Michele Marchetti, il cui tiro viene deviato da Brunner e termina alle spalle di Steen. Due minuti più tardi è il Vienna a sfruttare il powerplay e a riaprire il match con Hartl, che trova la deviazione vincente davanti alla porta di Fazio su tiro di Brunner. I Capitals riprendono coraggio e a metà frazione pareggiano con una bella triangolazione chiusa da Kainz, trovando così la seconda rete. I Giallorossi faticano e al 15′ subiscono la rete del pari per mano di Weinger, che, colpito al petto da una carambola, fa terminare il disco in rete. I Leoni non ci stanno e 84 secondi dopo tornano avanti con Finoro, che riceve davanti alla porta un passaggio di McShane e batte Steen per la quarta volta. Ma non è finita. A tre minuti dal termine la quaterna arbitrale fischia due minuti a Vallati per uno sgambetto e il Vienna pareggia con Ticar, che tira un missile sotto la traversa non lasciando scampo a Fazio.

Si va quindi all’overtime, dove a decidere l’incontro è Michele Marchetti con un cavalcata offensiva delle sue, con cui aggira difesa e portiere per poi depositare il puck alle spalle di Steen.

La Migross Supermercati Asiago Hockey esce così dalla STEFFL Arena di Vienna con due punti, che per certi versi sono anche pochi per come si era messo il match e per quello che hanno dimostrato i Leoni sul ghiaccio. Domani alle 17:30 la seconda e difficilissima sfida del weekend in casa del Fehérvár.

Formazione Vienna: Steen (Wraneschitz), Piff, Preiser, Zusevics, Bohm, Wallner, Cheek, Zundel, Twarinsky, Kainz, Brunner, Eriksson, Kromp, Wardley, Fischer, Warg, Weinger, Ticar, Heinirch, Hartl.

Coach: Dolezal.

Formazione Asiago: Fazio (De Filippo), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Beaulieu, Rigoni F., Castlunger, Misley, Saracino, Ierullo, Stevan, Gennaro, Rapuzzi, Moncada, Zampieri, Marchetti M., McShane, Finoro, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Arbiri: Groznik, Smetana. Linesmen: Moidl, Miklic.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 2 23:55 0:1 EQ ASH Rapuzzi W. (25) Finoro G. (92) Gios G. (4) 2 28:51 0:2 PP1 ASH Rapuzzi W. (25) Gennaro M. (21) Ierullo A. (14) 3 43:09 0:3 PP1 ASH Marchetti M. (68) Misley B. (9) Vallati G. (11) 3 45:19 1:3 PP1 VIC Hartl N. (96) Brunner N. (20) Ticar R. (89) 3 50:47 2:3 EQ VIC Kainz L. (19) Hartl N. (96) Eriksson H. (24) 3 54:59 3:3 EQ VIC Weinger E. (78) Zündel K. (14) Ticar R. (89) 3 56:23 3:4 EQ ASH Finoro G. (92) McShane A. (91) 3 58:17 4:4 PP1 VIC Ticar R. (89) Heinrich D. (91) Twarynski C. (18) OT 62:27 4:5 GWG EQ ASH Marchetti M. (68) Misley B. (9) Moncada L. (28)

Fonte www.asiagohockey.it

Foto ©Martina Bednar