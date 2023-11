A Eventi al Monte la prima edizione rassegna “Intrecci al Monte”

Stagione “Eventi al Monte”: mercoledì 22 novembre nuovo appuntamento “Intrecci al Monte” con Ronzani editore

Ospiti Mario Isnenghi e e Michele Santuliana

Prima edizione della manifestazione firmata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl

Nuovo appuntamento condiviso con Ronzani editore alla prima edizione di “Eventi al Monte”, la stagione artistica e culturale firmata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl con la direzione artistica di Filippo Furlan. Mercoledì 22 novembre alle 18, nella chiesa di San Vincenzo, in piazza dei Signori, proseguirà infatti “Intrecci al Monte”, rassegna organizzata in collaborazione con la dinamica casa editrice vicentina, che in una serie di iniziative mensili abbinerà di volta in volta due autori, invitati a dialogare intorno a un filo conduttore.

I protagonisti di “Intrecci al Monte”

I protagonisti dell’incontro saranno gli storici Mario Isnenghi (che per Ronzani ha pubblicato di recente la raccolta di saggi “Tragico controvoglia”) e Michele Santuliana (di cui Ronzani ha pubblicato il romanzo “Come un temporale”). Il punto di contatto tra loro – che, pur entrambi storici, hanno declinato la propria scrittura secondo registri sensibilmente diversi – sarà in particolare l’arco temporale che va dalla prima guerra mondiale fino alla Resistenza, passando attraverso l’ascesa e il declino del fascismo e muovendo lo sguardo dall’orizzonte locale fino a un’ottica internazionale.

Ai saggi di Isnenghi, dunque, faranno da controcanto gli allunghi letterari di Santuliana, che nel suo romanzo, ambientato negli anni dell’avvento del fascismo, narra il territorio di fronte ai cambiamenti politici e sociali intervenuti all’epoca: il tutto attraverso gli occhi di un ragazzo, confuso e inquieto, controcorrente rispetto alla passività generalizzata che lo circonda.

Gli altri appuntamenti

Gli “Intrecci al Monte” proseguiranno con questo programma: martedì 19 dicembre, Amedeo Sandri (La cucina vicentina, varia) e Renato Giaretta e Federica Mariani Raschi (Con sapore, consapevolmente, varia); martedì 16 gennaio, Tiziano Vescovi (La globalizzazione disattesa, saggistica) e Tiziana Busato (serie Fork, varia); giovedì 15 febbraio, Alessandro Mezzena Lona (Il cuore buio dei miracoli, narrativa) e Lucio Montecchio (Pane e noci, varia); mercoledì 27 marzo, infine, Paolo Lanaro (Un giorno dopo un altro) e Isabella Panfido (Quattordici sonetti). Nel frattempo, nella Sala dei Pegni del complesso di Palazzo del Monte è aperta fino al 26 novembre la mostra di acquarelli di Pietro Tracca.

Gli appuntamenti di “Eventi al Monte”, tutti a ingresso libero, proseguiranno fino a marzo tra concerti, esposizioni e incontri dedicati al teatro e all’editoria. Info su www.eventialmonte.it.

Fonte: Fondazione Monte di Pietà di Vicenza – Ufficio Stampa