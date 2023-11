Serie B1 femminile girone B, per Vicenza Volley duello ad alta quota contro Arena

Sabato alle 20,30 al palazzetto cittadino di via Goldoni sfida tra le due formazioni appaiate al terzo posto

Interessante sfida ai piani alti della classifica domani sera (sabato) alle 20,30 al palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza, teatro del match tra le biancorosse di casa di Vicenza Volley e le veronesi dell’Arena Volley Team. La partita della settima giornata d’andata del girone B di B1 femminile, infatti, mette di fronte due squadre appaiate al terzo posto a quota 11 punti, a -4 dalla capolista Ostiano e a due lunghezze dal Giorgione secondo.

Vicenza Volley – Mariella Cavallaro

Sabato scorso, le beriche allenate da Mariella Cavallaro hanno conquistato la prima vittoria esterna stagionale (su due match giocati lontani da casa fin qui) espugnando in quattro set il campo dell’Orotig Peschiera Ponti e ora tornano nel “fortino” di casa, fin qui risultato inespugnabile (tre vittorie di Spinello e compagne in altrettanti incontri interni).

Pierantonio Cappellari

“In questo girone – osserva Pierantonio Cappellari, vice allenatore di Vicenza Volley – tutte le squadre sono impegnative, non ci sono formazioni materasso e se vuoi portare a casa il risultato devi dare il massimo ogni volta. Arena va affrontata con estremo rispetto, la palleggiatrice Bissoli fa girare il gioco in modo molto veloce e dunque bisognerà essere molto bravi nella lettura a muro per contenerle. Al centro c’è una giocatrice di grandissima esperienza come Fabiana Brutti, punto di riferimento insieme alle attaccanti di palla alta in grado di mettere in difficoltà qualsiasi squadra”. Nelle fila dell’Arena Volley Team milita un’ex di Vicenza, la schiacciatrice Clarissa Covino.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Vicenza Volley e Arena Volley Team saranno il primo arbitro Riccardo Falomo e il secondo arbitro Paolo Salaris.

IL TURNO

Questo il programma della settima giornata d’andata del girone B di serie B1 femminile.

Vicenza Volley-Arena Volley Team

Rothoblaas Volano-Orotig Peschiera Ponti

Azimut Giorgione-Banca Annia Aduna

Ipag Noventa-Cortina Express Imoco

C.r. Transport Ripalta-Fantini Folcieri Ostiano

Volley Academy V&V-Vlc Rom Plastica.

Riposa: Enercom Fimi Crema.

LA CLASSIFICA

Fantini Folcieri Ostiano 15, Azimut Giorgione 13, Vicenza Volley, Arena Volley Team 11, Ipag Noventa, Orotig Peschiera Ponti 10, C.r. Transport Ripalta 9, Rothoblaas Volano, Enercom Fimi Crema 8, Cortina Express Imoco, Vlc Rom Plastica 5, Banca Annia Aduna 3, Volley Academy V&V 0.

Foto di Daniele Marangoni

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani