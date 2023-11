Vicenza: sospesa attività del “Las Vegas” in via Lanza

16 novembre 2023 dalle ore 16.00 alle ore 22.00, veniva predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio della Compagnia di Vicenza, con il supporto di militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova.

“Las Vegas”

Veniva effettuato un controllo all’esercizio pubblico “Las Vegas” sito in questo capoluogo in via Lanza n. 25/27. Trattasi di ristorante/bar gestito da cittadini Nigeriani.

All’esito del controllo, si accertava la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene, veniva perciò comminata la sanzione amministrativa di € 2.000 ed effettuato il sequestro degli alimenti rinvenuti in cattivo stato di conservazione e senza tracciabilità.

Ordinata l’immediata sospensione dell’attività.

Sul posto veniva richiesta anche la presenza di personale dell’ULSS 8 di Vicenza – Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione.

I servizi straordinari continueranno anche nei prossimi periodi coinvolgendo tutti i presidi alle dipendenze del Comando Provinciale e contando sempre sul qualificato apporto dei reparti speciali.

