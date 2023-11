Vicenza: riapre il circolo “Proti” con attività dal 20 novembre

Riapre il circolo “Proti” con la nuova gestione a cura dell’associazione Pro Senectute.

Il 20 novembre prenderanno il via le attività, dopo la chiusura estiva, nella sede del circolo in contra’ De Proti 3 dove oggi si è recato in visita l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto che insieme alla presidente di Pro Senectute Daniela Grieco ha illustrato le novità del centro.

Circolo “Proti” un luogo di aggregazione

«Riapriamo il circolo “Proti” che vuole essere un luogo di ritrovo innanzitutto per le persone più anziane ma anche un centro culturale per la città visto che ad oggi aggrega ben dodici realtà associative – spiega l’assessore Tosetto -. Il centro di Vicenza non è solo “centro storico” ma è anche un quartiere dove le persone si ritrovano per condividere delle esperienze culturali e sociali. Possiamo dire che il centro rinasce poiché durante l’estate era rimasto inattivo e poi dopo il periodo di chiusura dovuto al Covid non è riuscito a ripartire a pieno regime perché l’associazione che lo gestiva non era più in grado di prendersene carico. Abbiamo quindi ora incaricato l’associazione Pro Senectute che ha già in programma varie attività. E ci auguriamo che il circolo possa diventare polo di attrazione anche per la vicina Residenza Proti».

Le attività

Tombola, tornei di burraco e poi gli incontri del gruppo filatelici e un corso di smartphone: sono queste le prime attività in programma nel mese di novembre che coinvolgeranno in particolare gli over 65, gli ospiti della Residenza Proti Vajenti Malacarne e i cittadini di Vicenza e della provincia.

Il centro è comunque un luogo aperto per iniziative per utenti di ogni età visto che gli spazi a disposizione vengono utilizzati anche da una decina di associazioni che organizzano attività di vario genere tra cui mostre d’arte, presentazioni di libri, corsi, attività culturali: Club for Unescom B.P.W Fidapa sezione di Vicenza, Croce Rossa Vicenza, Ucai – Unione Cattolica italiana, Burraco Mania, Ardea, Crt Gruppo archeologico, Pro Loco centro storico, Vicenza in centro, Unione filatelica e numismatica, Alliance francaise.

Pro Senectute gestirà il centro Proti

Lo gestirà da novembre per tre anni fino al 2026 con possibile rinnovo per altri due anni. Gli spazi a disposizione sono due sale per attività creative, culturali, di intrattenimento, un locale attrezzato con angolo cottura, uno destinato ad attività del centro e un servizio igienico.

Vicenza, 17 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa