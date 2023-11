Vicentini nel Mondo: la storia dell’emigrazione veneta

Fonti e proposte didattiche multidisciplinari: al via il percorso formativo gratuito per i docenti a cura dell’Associazione “Vicentini nel Mondo”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale UAT di Vicenza

L’Associazione “Vicentini nel Mondo”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale UAT di Vicenza, organizza un corso di formazione per docenti di ogni ordine e grado, di scuole statali e paritarie, sul tema del grande movimento migratorio che ha interessato il Veneto tra Otto e Novecento.

Il corso

Con un carattere storico- sociale, si soffermerà sulle conseguenze che ha portato il fenomeno, sul suo sviluppo nel tempo, fino ai giorni nostri con il cosiddetto fenomeno della “fuga di cervelli”. Il percorso si propone anche di suggerire modalità didattiche innovative, come la “didattica nelle fonti”, al fine di favorire negli studenti la comprensione della complessità dei fenomeni migratori di ieri e di oggi e di educarli ad una lettura critica della realtà.

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari, studiosi del fenomeno:

il prof. Emilio Franzina , docente di Storia Contemporanea presso l’Università di Verona;

, docente di Storia Contemporanea presso l’Università di Verona; il prof. Gianpaolo Romanato, docente di Storia Contemporanea e di Storia della Chiesa moderna e contemporanea presso l’Università di Padova;

docente di Storia Contemporanea e di Storia della Chiesa moderna e contemporanea presso l’Università di Padova; il prof. Alessandro Casellato, associato di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di studi umanistici di Ca’ Foscari di Venezia.

Gli incontri si svolgeranno nei mesi di novembre, dicembre e gennaio presso l’aula magna del Liceo Sc. “G.B. Quadri” di Vicenza. Gli interventi dei relatori saranno seguiti via streaming anche da insegnanti di storia del Brasile e dell’Argentina.

Vicentini nel Mondo

Il corso si inserisce nelle attività istituzionali dell’Associazione “Vicentini nel Mondo”, presieduta dall’ing. Ferruccio Zecchin (foto in copertina), volte a promuovere temi culturali, di ricerca e di formazione.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, guidato dalla Dirigente dott.ssa Nicoletta Morbioli, ha anche l’obiettivo di arricchire l’insegnamento e di introdurre metodologie didattiche coinvolgenti e più vicine agli studenti.

Parallelamente al corso, verranno promossi degli scambi culturali fra studenti di origine italiana delle scuole del Sud America e studenti vicentini. E’ inoltre in preparazione il bando per un concorso di idee, per la scuole della provincia di Vicenza, dedicato a lavori didattici sul tema dell’emigrazione.

Associazione Vicentini nel Mondo