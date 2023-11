Thiene: Giovanna Pasin presenta il suo nuovo romanzo

Giovanna Pasin, originaria di Thiene, ritorna in Biblioteca, nella Sala riunioni, martedì 21 novembre 2023 alle ore 20.30 per presentare il suo nuovo romanzo dal titolo Operazione Nido dell’aquila, edito da PAV Edizioni – Collana Romanzo storico.

Trama del romanzo di Giovanna Pasin

La nuova avventura letteraria della scrittrice ha inizio con il suicidio di Adolf Hitler, che simboleggia la fine dell’era nazista e della Seconda guerra mondiale. La sua morte resta avvolta in un alone di mistero che sconfina nella leggenda attraversando gli anni della Guerra fredda e le speranze della Nuova frontiera.

John Fitzgerald Kennedy incarna l’essenza di quest’epoca carica di aspettative e di fiducia, anche se l’ombra del Male è sempre in agguato e minaccia i destini del mondo intrecciandosi con i contrasti per la supremazia nucleare dei giorni nostri. La protagonista, giovane storica italiana, resta coinvolta in una Storia che credeva ormai sepolta mentre indaga sulla morte del marito, scomparso insieme al suo sottomarino circa sei anni prima, vivendo avventure che la porteranno a fare i conti con il proprio passato.

Biografia

Giovanna Pasin si è laureata all’Università degli studi di Verona in Giurisprudenza con una tesi in diritto internazionale privato. Attualmente vive a Trento e lavora per il Ministero dell’Interno nell’ambito della protezione internazionale . È da sempre amante della lettura e grande appassionata di Storia.

Nei suoi romanzi ama creare intrecci tra realtà e fantasia, mettendo in risalto le piccole increspature e coincidente della Storia.

Il suo romanzo d’esordio, La spada dell’imperatore, è stato pubblicato nel 2020 da PAV edizioni.

L’ingresso è libero

Thiene, 17 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa