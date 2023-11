Settimana pedagogica: al via le attività per i diritti dell’infanzia

Dal 20 novembre attività in asili e scuole dell’infanzia sui diritti dei bambini

Assessore Selmo: «Con un girotondo per la pace in piazza dei Signori aperto a tutti i cittadini prenderà il via la settimana pedagogica: tante occasioni di confronto su pace e crescita felice con alunni, educatrici e famiglie»

Da lunedì 20 novembre per i servizi 0-6 comunali, composti da asili nidi e scuole dell’infanzia, inizierà una settimana di attività dedicate ai diritti dei più piccoli. Promosso dal Coordinamento pedagogico dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune, il programma è ideato in occasione del 32° anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ricorre il 20 novembre. Proprio in questa giornata a dare il via alla settimana sarà un girotondo per la pace in piazza dei Signori. Alle 17.30 i cittadini sono quindi invitati ad unirsi a bambini, educatori, insegnati e famiglie.

La settimana pedagogica dei diritti per l’infanzia è stata presentata dall’assessore all’istruzione Giovanni Selmo insieme all’educatrice dell’asilo nido Piarda Monica Saggio.

L’assessore Giovanni Selmo commenta

«Ritengo importante dare il giusto peso e significato alla data del 20 novembre, Giornata dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e sono orgoglioso di presentare oggi il programma della settimana pedagogica assieme alle educatrici e al personale 0-6 del Comune di Vicenza, che offre servizi di grande qualità, con passione e amore per questo lavoro – sottolinea l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. A maggior ragione sarà importante perché oggi nel mondo non tutti i bambini e le bambine hanno diritto ad avere un’infanzia.

Le attività, i laboratori e i temi affrontati nelle nostre strutture questa settimana e pensati dal Coordinamento pedagogico dei nidi e dell’infanzia vogliono proprio offrire un’occasione di confronto sui diritti dei piccoli cittadini che crescono e sull’esigenza vitale di pace, rispetto, serenità fra i popoli, diritto di gioco e di crescita felice. Abbiamo in città delle educatrici che svolgono un lavoro prezioso e necessario su questi temi, tutti di attualità, che deve essere conosciuto e riconosciuto».

I diritti fondamentali del bambino

Dal diritto del bambino ad esprimere la propria opinione e ad essere ascoltato, a quello di ricevere cura ed educazione dai genitori fino allo stare insieme agli amici: sono alcuni dei 10 diritti fondamentali compresi nella Convenzione Onu, presi come spunto per le attività previste da lunedì 20 a sabato 25 nelle 27 strutture 0-6 della città. Ad essere coinvolti non saranno solo bambini ed educatori ma anche le famiglie.

Tra le diverse iniziative, all’asilo nido Piarda è prevista l’esperienza “Diritto alla strada: in marcia per la pace”: lunedì 20 novembre, in occasione del girotondo per la pace, genitori, bambini, nonni, educatrici e operatori partiranno dal nido per una simbolica passeggiata che attraverserà le vie del centro storico fino ad arrivare a Palazzo Trissino per un saluto alle autorità cittadine e la consegna di una bandiera della pace realizzata dalle bambine e dai bambini del servizio educativo.

All’interno dei servizi 0-6 si svolgeranno inoltre laboratori creativi, letture animate, progetti di continuità sul tema dei diritti fondamentali dell’infanzia, che con i bambini vedranno protagoniste anche le famiglie.

Vicenza, 17 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa