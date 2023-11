Protezione civile di Malo: una squadra a difesa del territorio

La Protezione civile di Malo, presieduta da Rossella Zenere, ha dimostrato tutta la sua efficacia durante la recente emergenza maltempo. Dal 29 ottobre, con la diramazione da parte del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, di un bollettino per criticità idrogeologica ed idraulica con stato di preallarme. I volontari si sono attivati, come da protocollo operativo, predisponendo il monitoraggio dei corsi d’acqua presenti nel territorio maladense.

Protezione civile di Malo

Il giorno dopo, a seguito dell’aggravarsi della situazione meteo ed emissione di nuovo bollettino con stato di preallarme ed allarme per rischio idraulico ed idrogeologico, si continuavano le operazioni di monitoraggio dei punti sensibili. L’attività è stata sospesa in data 31 ottobre a seguito di un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Subito riattivata nei giorni successivi, a fronte dei copiosi rovesci di pioggia. Sono emerse varie situazioni emergenziali.

Con varie squadre di volontari che si alternavano in turni sul territorio per la verifica delle criticità. Su segnalazione del sindaco di Malo, hanno proceduto al taglio ed alla rimozione di un albero caduto a seguito del maltempo che ostruiva il percorso pedonale del “Montecio”.

In totale sono stati operativi 18 volontari disposti su vari turni. E i monitoraggi sono proseguiti anche nei giorni successivi.

Moreno Marsetti

<La recente allerta meteo – commenta il sindaco Moreno Marsetti – ha evidenziato l’efficacia del nostro gruppo di Protezione civile, che ha operato anche nelle ore notturne e a cui è stato messo a disposizione un tendone capiente per la gestione dei loro servizi. Il monitoraggio dei corsi d’acqua durante le precipitazione viene esteso al territorio circostante, comprese vie abitate e strade. Come comunità non possiamo che essere riconoscenti verso questi volontari>.

Da tre anni la Protezione civile di Malo collabora con i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri per la gestione dei centri di vaccinazione. Questo grazie anche alle strutture fornite dai Gruppo Alpini e dalla Pro Santomio.

Malo 17.11.2023