Palazzetto dello sport di Valdagno: sopralluogo al cantiere

Sopralluogo al cantiere Pnrr da oltre 3 milioni di euro. Tempi rispettati e, salvo imprevisti, anche anticipati – Palazzetto dello sport di Valdagno

Cantiere in piena attività al PalaSoldà di Valdagno, oggi oggetto di sopralluogo del presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin accompagnato dal consigliere provinciale e sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi e il consigliere comunale con delega allo sport Fanco Visonà. Presenti anche, per la parte tecnica, i Rup Matteo Calabrese e Roberta Menegon, il direttore lavori Francesco D’Ercoli, il direttore tecnico Davide Ventre di Rag Costruzioni, ditta che sta eseguendo i lavori.

La notizia è buona

A circa 5 mesi dall’inizio dei lavori il cronoprogramma è confermato: la palestra dovrebbe tornare nella disponibilità di studenti e associazioni sportive a settembre 2024. O forse anche prima, come da previsione del direttore tecnico che ha ipotizzato di poter chiudere il cantiere addirittura in anticipo, il prossimo giugno 2024. Salvo imprevisti, naturalmente. E non è poco per un progetto del valore di 3.090.000 euro (fondi Pnrr) che interviene in maniera radicale nella struttura della palestra.

Due, nel dettaglio, gli interventi: dapprima il miglioramento sismico, con l’obiettivo di attualizzare l’intero edificio alle nuove norme sulle costruzioni. In un secondo momento verranno rifatti controsoffitto e lucernari.

I lavori sono iniziati lo scorso giugno. Ad oggi è stata demolita la palestra di roccia ed è stato demolito il pavimento della palestrina. Sono state realizzate le pareti antiribaltamento e si stanno applicando le fibre di acciaio alle travature esterne.

Giancarlo Acerbi

“ Bene che i tempi dei lavori vengano rispettati o addirittura anticipati -ha affermato Acerbi- il PalaSoldà è una struttura ampiamente utilizzata sia dagli studenti che dalle associazioni sportive. Sapere che tra meno di un anno avremo a disposizione una struttura nuova, sicura, funzionale ci fa davvero piacere e non possiamo che ringraziare la Provincia per l’investimento che sta facendo a Valdagno e per l’attenzione con cui sta seguendo i lavori.”

Il sopralluogo di oggi al palazzetto dello sport dedicato a Gino Soldà rientra nel tour dei cantieri Pnrr che il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin sta eseguendo per verificare l’andamento dei lavori e rilevare con i tecnici eventuali criticità. “Abbiamo lavori in corso per circa 35 milioni di euro sulle scuole superiori vicentine -ha sottolineato Nardin. Un impegno gravoso per la Provincia, ma necessario per restituire ai nostri ragazzi edifici moderni, che rappresentino delle vere opportunità di crescita e formazione. L’obiettivo di questi sopralluoghi è verificare che i tempi stringenti del Pnrr vengano rispettati e, ove possibile, ridotti, come già è accaduto per alcune opere.”

Gli interventi

L’intervento di adeguamento sismico interessa l’intero complesso edilizio con l’obiettivo di ottenere un indice di sicurezza sismica pari a 1. Il che significa che l’edificio ne uscirà “attualizzato” alle nuove norme sulle costruzioni.

Vengono consolidate le diverse parti migliorando la loro capacità di resistere agli effetti del sisma: collegamenti trasversali delle fondazioni, controventi metallici nella zona ingresso, applicazioni di fasciature in acciaio galvanizzato su pilastri e travi e archi del palazzetto.

Accanto alle opere di natura strutturale, vengono realizzate anche tutte le opere finalizzate a ripristinare gli impianti. Oltre a quelle necessarie di finiture connesse alla loro realizzazione:

rifacimento della pavimentazione del palazzetto,

rifacimento della pavimentazione della palestra al piano interrato

rifacimento della palestra di roccia per le attività sportive.

Secondo intervento

Concluso il primo intervento inizierà il secondo. Cioè la sostituzione dell’attuale controsoffittatura e dei serramenti dell’arena del palazzetto (finestre e lucernari) che attualmente presentano segni di vetustà e degrado e, riguardo i serramenti, anche problemi di tenuta all’acqua. Sono previsti anche lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura.

Nel dettaglio, verrà realizzato un nuovo controsoffitto modulare fonoassorbente, con caratteristiche antipallone e anticaduta, nel rispetto della vigente normativa in materia di edilizia pubblica e antisismica.

Verranno sostituiti i lucernari con nuovi in alluminio e verranno sostituiti anche i 12 serramenti laterali in alluminio sopra le tribune, con nuovi serramenti motorizzati e apribili a vasistas che prevedono l’impiego di profilati in lega di alluminio a taglio termico, che garantiscono quindi isolamento e resistenza meccanica.

