Musei Civici di Bassano: il nuovo programma culturale

ncontrarsi al Museo di Bassano. Musei, mostre e restauri è il titolo del ciclo di conferenze promosso dai Musei Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa in occasione del riallestimento e della riapertura degli spazi espositivi del Museo Civico.

Museo Civico di Bassano del Grappa

A qualche settimana dalla riapertura che ha consegnato a cittadini e turisti un museo profondamente rinnovato, adeguato agli standard dei musei nazionali e internazionali oltre che alle moderne esigenze del pubblico, il Museo Civico di Bassano del Grappa lancia il suo progetto culturale per l’anno 2023-24. Un ciclo di conferenze di ampio respiro che si pone l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla storia e alla cura del patrimonio grazie alle testimonianze di grandi professionisti del mondo dei beni culturali.

Dodici incontri con direttori di musei, autorevoli studiosi e rinomati restauratori per approfondire la storia delle collezioni bassanesi e di altre importanti istituzioni, svelando storie e vicende relative a opere, artisti e musei italiani e internazionali.

Elena Pavan

“Accogliamo con grande soddisfazione questo ciclo di incontri perché, dopo il riallestimento, manterranno viva l’attenzione verso un Museo che può essere non solo visitato, ma anche frequentato, vissuto e riscoperto attraverso prospettive e chiavi di lettura inedite. Per questo le conferenze in programma sono di grande importanza. In primis per i cittadini bassanesi, che torneranno ad approcciarsi a questo patrimonio di cultura e bellezza attraverso lo sguardo di alcuni tra i più illustri conoscitori d’arte” commenta il sindaco Elena Pavan.

Come ricordato dal primo cittadino, si tratta di un’occasione preziosa per invitare il pubblico, che ha già accolto con entusiasmo il riallestimento del Nuovo Museo e la mostra fotografica Dorothea Lange. L’altra America, ad approfondire alcune tematiche cruciali legate al patrimonio cittadino, e ad interrogarsi sul ruolo che i musei possono avere nella società contemporanea. Un modo per vivere il museo non solo come il luogo che conserva splendide opere d’arte, ma come un punto d’incontro e di scambio di conoscenze e informazioni accessibile a tutti.

“Attraverso una serie di iniziative rivolte al pubblico e agli appassionati cultori dell’arte, il Museo di Bassano presenta un ciclo di conferenze incentrate su argo- menti che fanno riferimento ai capolavori conservati nelle sue collezioni” dichiara Mario Guderzo, curatore del ciclo di conferenze. “Nello stesso tempo, favorisce anche la conoscenza di importanti istituzioni museali italiane e straniere, presentando eventi espositivi nazionali ed internazionali. Si qualifica così come un centro culturale molto vivace e propositivo anche grazie a relazioni importanti con altri musei costruite nel corso della sua storia.

Queste iniziative evidenziano come siano proprio i Musei, custodi dell’identità di una comunità, ad intraprendere percorsi finalizzati alla crescita dello sviluppo culturale della città di Bassano e del suo territorio.”

La guida

L’inaugurazione del Nuovo Museo e del ciclo di conferenze si accompagnano inoltre ad una nuova, preziosa pubblicazione firmata MBA: il Museo Civico di Bassano del Grappa in trenta capolavori. Un’agile guida che riunisce trenta opere tra le più rappresentative delle collezioni bassanesi, al fine di consentire a chi visita il Museo Civico per la prima volta di non perdere le tappe che possiamo considerare imprescindibili del suo ben più ricco e variegato percorso. La guida è acquistabile presso il bookshop del Museo Civico e presto anche online, anche nella sua versione in inglese.

Barbara Guidi

“Le novità del Nuovo Museo Civico sono tante e sono frutto di un lungo, accurato e amorevole lavoro di squadra” aggiunge la Direttrice dei Musei Barbara Guidi. “Il Museo è e deve essere percepito sempre di più non come un luogo di passiva ricezione, bensì di incontro, di scambio, di piacevole arricchimento, dove tutti, nessuno escluso, possano scoprire e riscoprire la storia, la bellezza e i valori di cui le opere d’arte sono testimonianza parlante. Un luogo accogliente in cui si senta il desiderio di tornare più volte, con la scuola, la famiglia, da soli o in compagnia.

Mario Guderzo

È con questo intento che nasce il programma di incontri di altissimo livello curato da Mario Guderzo, ma anche la nuova agile guida delle collezioni, che si aggiunge alle altre preziose pubblicazioni realizzate in questi anni. Soprattutto la nuova MBA Club card, una tessera che supera la filosofia del biglietto una tantum e diventa la chiave per sentirsi parte della vita del Museo. Cinque diverse possibilità – da quelle per i più giovani a quelle per i benefattori – di entrare nell’universo dei Musei Civici e vivere in modo nuovo uno degli istituti culturali più belli e importanti del Veneto e del nord Italia”.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, le proposte dei Musei Civici di Bassa- no del Grappa si arricchiranno infatti di importanti novità. Tra i molti libri dedicati alla fotografia e all’arte e i nuovi, numerosissimi gadget firmati Musei Civici, al bookshop e dal 1 gennaio 2024 sarà possibile acquistare la “MBA Club Card”: una tessera annuale nata per creare un legame ancora più stretto con il pubblico, e che garan- tirà l’accesso illimitato ai Musei Civici di Bassano del Grappa per un anno insieme a numerosi benefits. Diversi sono i livelli di membership tra cui scegliere, a seconda delle esigenze di ciascuno: oltre all’ingresso illimitato alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee in corso, sono previsti numerosi vantaggi per chi vuole far parte dell’esclusivo club di amici e sostenitori del museo, tra cui cataloghi omaggio, visite guidate e inviti personali alle inaugurazioni delle mostre organizzate dai Musei Civici.

INCONTRARSI AL MUSEO CIVICO BASSANO DEL GRAPPA.

MUSEI, MOSTRE E RESTAURI PROGRAMMA 2023 – 2024

A cura di Mario Guderzo

22 novembre 2023, ore 17:30

Un capolavoro ritrovato: la Maddalena Giacente di Antonio Canova

Mario Guderzo, Storico e critico d’arte

30 novembre 2023, ore 17:30

Il modello Capodimonte

Sylvain Bellenger, Direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte di Napoli

7 dicembre 2023, ore 17:30

Canova. Sketching in clay

D. Dickerson, Conservatore Capo delle collezioni di arte europea e americana della National Gallery of Art di Washington

25 gennaio 2024, ore 17:30

La Galleria Borghese. Storia delle collezioni, futuro del patrimonio

Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese di Roma

8 febbraio 2023, ore 17:30

I restauri dell’Assunta e della Pala Pesaro di Tiziano ai Frari di Venezia Giulio Manieri Elia, Direttore delle Gallerie dell’Accademia di Venezia Giulio Nicola Bono, Restauratore

22 febbraio 2024, ore 17:30

Dipinti e sculture nelle collezioni civiche bassanesi: da Guariento a Francesco Bassano il Vecchio

Mattia Vinco, Professore di Storia dell’arte moderna, Università degli Studi di Trento

7 marzo 2023, ore 17:30

Le rondini di Jacopo Bassano. Libertà dall’iconografia

Fernando Rigon, Storico e critico d’arte

21 marzo 2023, ore 17:30

Sulle tracce di Antonio Canova: tra storia e mito

Francesco Leone, Professore di Storia dell’arte contemporanea, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

4 aprile 2023, ore 17:30

Caravaggio e i Caravaggeschi

Claudio Strinati, Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca di Roma

18 aprile 2023, ore 17:30

La scultura del Cristo Velato della Cappella Sansevero. Storia di una committenza massonica e di un bozzetto veneziano

Rosanna Cioffi, Professoressa emerita di Storia della critica d’arte, Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli”

9 maggio 2023, ore 17:30

“Vi ho cercata inutilmente per tutti i luoghi che la moda fa lieti”:

illusioni e realismo nei dipinti dell’Ottocento

Stefania Portinari, Professoressa di Storia dell’arte contemporanea, Università Ca’ Foscari di Venezia

16 maggio 2023, ore 17:30

Jacopo Bassano frescante: Casa Dal Corno dalla città al Museo.

Paola Marini, Storica e critica d’arte Giovanni Giannelli, Restauratore

Tutte le conferenze si svolgeranno presso

la sala Chilesotti del Museo Civico

con inizio alle ore 17:30, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

MUSEO CIVICO BASSANO DEL GRAPPA IN TRENTA CAPOLAVORI – 95 pagine – dimensioni 14,8 x 21 cm prezzo di copertina € 14,00

Testi – Barbara Guidi Isabella De Cecilia

Editing Francesca Boso Francesca Scapin RiccardoToffanin Matilda Tosin

Progetto grafico e impaginazione BBDB Studio

Edizioni © 2023 Musei Civici di Bassano del Grappa Tipografia Sartore (PD)

MBA CLUB CARD:

A partire dal 1 gennaio 2024 prende avvio la campagna di membership per entrare a far parte del Club dei Musei Civici di Bassano del Grappa.

“MBA Club” è la tessera annuale che consentirà l’ingresso illimitato al Museo Civico e Palazzo Sturm e la partecipazione ad iniziative e eventi riservati. Con una tessera annuale a costo contenuto, sarà possibile vivere le sedi e le attività museali di Bassano del Grappa non da semplici visitatori, ma da amici e sostenitori.

Cinque sono i livelli di membership tra cui scegliere, che vanno incontro alle esigenze di ogni tipo di pubblico.

Si spazia così

dalla “MBA Club Under 26”, per i giovani fino a 26 anni di età,

alla “MBA Club Friend”, che garantisce l’ingresso illimitato alle collezioni permanenti del Museo Civico e Palazzo Sturm, oltre alle mostre temporanee in corso con priorità di accesso e altri omaggi.

la “MBA Club Partner” vede, in aggiunta, l’invito personale alle inaugurazioni delle mostre,

le “MBA Club Supporter” e “MBA Club Patron” sono le membership pensate per i maggiori sostenitori e mecenati dei Musei Civici, a cui saranno dedicate speciali visite guidate e cataloghi omaggio delle mostre.

TIPOLOGIE:

MBA Club Under 26 – Ingresso illimitato, per un anno dalla data di emissione, alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee presso il Museo Civico e Palazzo Sturm; Salta coda; 1 poster delle mostre passate; Ingresso a tariffa agevolata presso i musei convenzionati con MBA. Dagli 11 ai 26 anni.

€ 15,00

MBA Club Friend – Ingresso illimitato, per un anno dalla data di emissione, alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee presso il Museo Civico e Palazzo Sturm. Salta coda. 1 poster delle mostre passate. Ingresso a tariffa agevolata presso i musei convenzionati con MBA.

€ 30,00

MBA Club Partner – Ingresso illimitato, per un anno dalla data di emissione, alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee presso il Museo Civico e Palazzo Sturm. Invito personale alle inaugurazioni delle mostre temporanee. Salta coda; 1 poster delle mostre passate; Ingresso a tariffa agevolata presso i musei convenzionati con MBA.

€ 50,00

MBA Club Supporter – Ingresso illimitato, per un anno dalla data di emissione, alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee presso il Museo Civico e Palazzo Sturm. Invito personale alle inaugurazioni delle mostre temporanee e una visita guidata alle stesse. Salta coda. 1 poster delle mostre passate. Ingresso a tariffa agevolata presso i musei convenzionati con MBA.

€ 100,00

MBA Club Patron – Ingresso illimitato, per un anno dalla data di emissione, alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee presso il Museo Civico e Palazzo Sturm. Invito personale alle inaugurazioni delle mostre temporanee, una visita guidata alle stesse con una copia in omaggio del relativo catalogo. Salta coda; 1 poster delle mostre passate; Ingresso a tariffa agevolata presso i musei convenzionati con MBA.

€ 250,00

Chiara Padovan – Comune Bassano del Grappa

Paolo Umana Ufficio Comunicazione Musei Civici