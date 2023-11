Il Natale di Malo torna a risplendere con le luminarie

Natale di Malo: dopo un anno di scelte diverse dovute al notevole rincaro dei costi dell’energia, tornano le luminarie nel centro storico di Malo in vista delle festività natalizie. E le frazioni non saranno trascurate. L’amministrazione comunale, dopo confronto con la locale sezione dell’Ascom Confcommercio, ha deciso di riaccendere le luminarie sin dall’8 dicembre. Ad abbellire le vie e le piazze principali ci saranno anche alberi decorati, casette natalizie, presepi, babbi natale e musiche a tema. Gli addobbi artigianali realizzati appositamente l’anno scorso saranno esposti nelle frazioni di Case, Molina e Santomio- Ma l’assessorato al turismo sta studiando ulteriori interventi di abbellimento.

<Vogliamo dare un segnale per far risplendere il paese in un clima di serenità – ribadisce il vicesindaco Matteo Golo che ha seguito in prima persona le iniziative. – Puntiamo ad una cerimonia di accensione delle luci alla presenza dei rappresentanti dell’associazionismo maladense, a cominciare dai volontari che hanno allestito le decorazioni lo scorso anno>.

Il mercatino di Natale

Intanto c’è già un appuntamento di cui prendere nota: domenica 10 dicembre ci sarà il mercatino di Natale in piazza Zanini. Ma il calendario delle feste si arricchirà di altre iniziative grazie alla collaborazione con le associazioni, Pro Malo in prima battuta. A cominciare da due concorsi, annunciati ieri in municipio: “Natale in vetrina” e la prima edizione di “Natale sui balconi”, con cui l’amministrazione comunale vuole incentivare i cittadini ad abbellire gli edifici diventando veicoli di traino verso un anno migliore dopo quelli vissuti fra mille difficoltà.

Luigi Cera presidente Confcommercio di Malo, commenta soddisfatto: < Anche in questa occasione l’attuale amministrazione comunale ha saputo cogliere e ben interpretare le istanze dei nostri associati capendo che i centri storici di Malo e delle sue frazioni se a Natale sono illuminati a festa regalano un’atmosfera di serenità a tutta la cittadinanza.

Guido Xoccato presidente Confcommercio del mandamento, ribadisce: <Fa piacere constatare che quest’anno anche Malo torna ad essere illuminata per le festività natalizie. Le vie ben arredate, accoglienti ed illuminate accrescono l’attrattività dei nostri centri storici, dei quartieri e delle frazioni che sono il luogo naturale della rete delle relazioni umane>.

Malo, 17 novembre 2023

Fonte: Comune di Malo (VI) – Ufficio Stampa