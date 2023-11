Domenica ecologica: rifiuti e alberi i temi eventi del 19 novembre

Vicenza, domenica ecologica 19 novembre: eventi su rifiuti e alberi

Blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 10 alle 18 e in via Palemone dalle 10 alle 13

Dalla riduzione e il riciclo dei rifiuti fino alla piantumazione di 260 alberi: domenica 19 novembre sarà dedicata alle iniziative di sensibilizzazione ambientale. La giornata ecologica di questo mese si inserisce infatti nella Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), in programma dal 18 al 26 novembre, e si collega alla Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre.

Viabilità

Come di consueto, è previsto il blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 10 alle 18. Inoltre, dalle 10 alle 13 sarà chiuso il tratto di via Palemone tra l’incrocio tra via Sale e quello con via Marasca. Lo stop alla circolazione interesserà tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici, con le abituali eccezioni.

Gli appuntamenti della domenica ecologica

Numerosi gli eventi in programma dal centro storico a San Pio X, dove ha sede l’impianto di gestione dei rifiuti e preparazione per il loro riutilizzo, di Insieme Cooperativa sociale, che per l’occasione sarà aperto con visite guidate. La cooperativa e l’assessorato all’ambiente promuovono inoltre una tavola rotonda sugli indumenti usati e laboratori per bambini in collaborazione con la Biblioteca Bertoliana.

Sempre a villa Tacchi si potrà partecipare all’incontro sulla raccolta differenziata, promosso da Comune e Agsm Aim Ambiente, e ai laboratori per bambini sul riciclo in collaborazione con la Bertoliana. Sarà inoltre possibile effettuare la marcatura gratuita delle biciclette e prendere parte alle visite guidate nel giardino.

Giochi di strada e laboratori per bambini animeranno dalle 10 alle 13 via Palemone, che per l’occasione sarà chiusa al traffico. Tra le numerose attività proposte dalle associazioni del quartiere, alla scuola Barolini ci sarà il concerto degli alunni dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo 4.

L’appuntamento nel quartiere di Villaggio del Sole è con l’iniziativa “beleafing, riportiamo la natura in città”: dalle 9.30 alle 13 si svolgerà la piantumazione collettiva di 260 piante nelle aiuole lungo la sede stradale tra via Divisione Acqui e via Giazzon. L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini interessati, è promossa dall’assessorato all’ambiente e dal Gruppo Alberi Felici in città, ideato da Roberto Longo. Le piante sono state scelte dal team di beleafing srl, insieme agli uffici comunali, e l’acquisto è stato possibile grazie alla generosità delle aziende Ferretto Group Spa e Salvagnini Spa. I volontari dovranno essere muniti di guanti e attrezzi da giardinaggio e comunicare la propria partecipazione al numero 3389024141.

Eventi in centro storico

Non mancheranno poi gli eventi in centro storico e in altri quartieri della città. Ci saranno mercatini a tema, l’ingresso gratuito alle Gallerie di Palazzo Thiene, con laboratori per bambini, alla chiesa di Santa Corona e al Museo d’arte sacra di Monte Berico e le visite guidate gratuite all’area archeologica di Corte dei Bissari. Si svolgerà anche una pedalata con partenza da piazza Biade e arrivo all’oasi degli stagni di Casale “Alberto Carta”, che per l’occasione sarà aperta al pubblico.

Maggiori informazioni sul blocco del traffico e sugli eventi sono disponibili nel sito del Comune: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/358663

Vicenza, 17 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa