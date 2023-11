Dilawri e Rossocorsa Racing in pista con Dilawri Rossocorsa

Dilawri e Rossocorsa Racing scendono in pista insieme in Nord America con Dilawri Rossocorsa.

Il più grande gruppo automobilistico canadese, Dilawri, e Rossocorsa Racing, uno dei maggiori protagonisti del Ferrari Challenge Europe hanno unito le forze per dare vita ad un nuovo team pronto ad affrontare le gare nordamericane: Dilawri Rossocorsa.

Il nuovo team debutterà ufficialmente nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America 2024, a partire dalla prima gara della stagione sul Circuit of the Americas (24-28 aprile).

Per Dilawri, questo entusiasmante ingresso nel mondo del motorsport rappresenta un ulteriore consolidamento del rapporto con Ferrari, iniziato ufficialmente con Ferrari of Washington nel giugno 2022.

Per Rossocorsa Racing, divisione sportiva di Rossocorsa, protagonista da sempre del monomarca del Cavallino Rampante, si tratta del debutto nella serie nordamericana del Ferrari Challenge, ampliando la propria attività a livello mondiale.

Toronto (ON) – Milano (ITA)

Dilawri

Per Dilawri, questa entusiasmante joint venture nel mondo del motorsport esprime l’impegno dell’azienda nella partnership con Ferrari. Nel 2022, Dilawri è entrata nel mercato statunitense con l’acquisizione della concessionaria autorizzata Ferrari of Washington.

Rossocorsa

Per Rossocorsa Racing, divisione sportiva della concessionaria Rossocorsa, nata a Milano nel 1994, si tratta invece del debutto nelle gare automobilistiche oltreoceano, ampliando così a livello mondiale la propria attività nel mondo del motorsport. Protagonista da oltre 30 anni del Ferrari Challenge Europe, Rossocorsa Racing ha conquistato in questi anni 15 titoli piloti e 6 titoli alle Finali Mondiali Ferrari.

“Avere il partner giusto è fondamentale per il successo in ogni nuova impresa e noi siamo entusiasti di entrare nel mondo delle corse del Ferrari Challenge con uno dei migliori team europei”, ha detto Ettore Gattolin, Vice President of US Operations del gruppo Dilawri. “Rossocorsa Racing ha una consolidata esperienza di eccellenza in pista, su cui il nostro team potrà contare in questa sua prima stagione di attività”.

Team Ferrari of Washington

Grazie alla conoscenza del mondo delle corse, dei veicoli ad alte prestazioni, degli eventi in pista e dei prodotti e servizi correlati, Dilawri e Rossocorsa Racing sono in una posizione ottimale per supportare il team Ferrari of Washington. Anche se i due gruppi non hanno mai collaborato ufficialmente, in passato Rossocorsa Racing ha supportato i piloti di Dilawri in occasione di eventi sportivi in Italia, mettendo a disposizione le proprie conoscenze nel motorsport e nella gestione di un team corse ai massimi livelli.

“Fin dai primi colloqui, è stato chiaro che i valori, la dedizione e la grinta che condividiamo rendevano Dilawri e Rossocorsa Racing un binomio naturale per questa partnership“. Ha dichiarato Andrea Zadra, CEO di Rossocorsa Racing e primo Team Manager di Dilawri Rossocorsa. “Questa joint venture ci consentirà di affermarci come una squadra da non sottovalutare negli sport motoristici nordamericani. Una prima volta per entrambe le nostre realtà ed un entusiasmante passo in avanti“.

Ferrari of Washington sarà il fornitore ufficiale di piloti, clienti e ricambi per Dilawri Rossocorsa, che si avvarrà di un proprio team tecnico per garantire le migliori prestazioni alle vetture impegnate nel Ferrari Challenge. Oltre ad essere una delle più antiche concessionarie Ferrari negli Stati Uniti, è la sola autorizzata Ferrari a Washington D.C., Maryland, e Virginia.

Dilawri Rossocorsa scenderà in pista negli Stati Uniti e in Canada durante la stagione 2024 del Ferrari Challenge North America e del Club Challenge, a partire dalla prima gara in programma sul Circuit of the Americas (April 24 – 28). Nel corso dell’anno saranno valutate le opportunità di ampliare le attività con Ferrari attraverso l’adesione ai programmi organizzati da Attività Sportive GT.

Informazioni su Rossocorsa Racing

Rossocorsa Racing nasce come divisione sportiva di Rossocorsa, che dal 1994 è concessionaria Ferrari. Da Milano, Rossocorsa cresce e si reinventa. Diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati di auto sportive e aggiungendo alla sede principale quelle di Brescia, Torino, Ceriale e infine Bolzano. Gli spazi espositivi diventano vere e proprie vetrine, quasi delle gallerie d’arte, dove è possibile respirare il fascino e il mito che queste vetture rappresentano. Viene creato il Reparto Classiche dedicato alla riparazione, al restauro ed alla certificazione delle vetture d’epoca. E il reparto corse, Rossocorsa Racing, con la partecipazione a tutte le edizioni del Ferrari Challenge. Una storia lunga più di 30 anni che ha permesso al team di collezionare una serie prestigiosa di successi a livello continentale e mondiale, gestendo l’attività in pista oltre a tutte quelle incentive collaterali.

Per maggiori informazioni su Rossocorsa Racing:

www.rossocorsa.it/racing – Video: https://www.youtube.com/watch?v=56dHUhC8hTc

Informazioni su Dilawri

Fondata nel 1985, Dilawri, basandosi sulla sua storia di eccellenza, continua a consolidarsi come il più grande gruppo automobilistico canadese. L’azienda è orgogliosa di offrire prodotti e servizi all’avanguardia, grazie ai suoi 3.500 dipendenti. Il Gruppo Dilawri distribuisce oltre 35 tra i più amati marchi automobilistici al Mondo. Tra cui Ferrari, Lamborghini, Porsche e Aston Martin. Gestisce 80 concessionarie in Canada e negli Stati Uniti. Dilawri è impegnata ad esercitare un ruolo di riferimento nelle comunità e nei mercati in cui opera. Dal 2002, la Dilawri Foundation ha contribuito, con l’erogazione di milioni di dollari, a sostenere un’ampia serie di cause benefiche.

Per maggiori informazioni: dilawri.ca.

17 Novembre 2023

Virginie Aubert VP, Marketing & Communications Dilawri

Alessandro Ditta Operation Manager, Rossocorsa Racing