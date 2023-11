Caldogno: una settimana di iniziative contro la violenza sulle donne

Dal 19 novembre una settimana di iniziative contro la violenza sulle donne

Illuminazione e scarpe rosse in Villa, letture sulle panchine rosse, concorso, marcia

Le iniziative dell’Autunno Femminile a Caldogno, promosse dall’assessorato e dalla commissione Pari Opportunità, si moltiplicano nella settimana che porterà alla giornata internazionale contro la violenza delle donne del 25 novembre.

Villa Caldogno

Tutte le sere fino a domenica 26 Villa Caldogno si illuminerà simbolicamente di rosso, mentre sabato 25 novembre i cittadini sono invitati a posizionare sulla scalinata d’ingresso un paio di scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Da domenica 19 e per tutta la settimana fino a domenica 26, in collaborazione con l’associazione “L’IdeAzione”, sulle panchine rosse situate davanti alla sede del Comune e nel sagrato delle chiese di Cresole e di Rettorgole saranno affissi sette brevi racconti tratti dal libro “Schegge, per favore non chiamateli uomini” di Rossella Menegato, con la possibilità di leggerne uno diverso ogni giorno. Si tratta di brevi spaccati di vita quotidiana realmente accaduti nel vicentino dal 1847 al 2017, in cui vengono anche evidenziate le problematiche di relazione nei rapporti famigliari, e invitano a riflettere sul ruolo sano che ogni membro della famiglia è tenuto ad osservare.

Nella stessa settimana, sotto le barchesse di Villa Caldogno sarà allestita la mostra degli elaborati prodotti dagli studenti che hanno partecipato al concorso “Donne: Vita e Libertà”, istituito per far sì che anche i più giovani possano riflettere sui valori del rispetto e della parità di genere. La settimana culminerà domenica 26 novembre con la tradizionale marcia silenziosa che, partendo dalle scuole di Rettorgole, passerà per Cresole fino ad arrivare a Villa Caldogno. A seguire, presso la sala annessi della Villa, si terranno le premiazioni del concorso, con l’intervento di Luisanna Paiusco, psicologa che gestisce anche lo sportello d’ascolto dell’Istituto Comprensivo.

Rita Franco

L’Assessore alle Pari Opportunità Rita Franco commenta: «Ringrazio di cuore tutte e tutti coloro che si impegnano per tenere così alta nel nostro paese l’attenzione su questo tema. La violenza contro le donne è un problema che riguarda tutte e tutti noi, e si combatte costruendo una cultura capillarmente diffusa dell’uguaglianza e del rispetto».

«Moltiplichiamo i segnali per rendere più forte il nostro messaggio – sottolinea il sindaco Nicola Ferronato –. È una battaglia di civiltà che dobbiamo vincere tutti insieme».

Caldogno – 17 novembre 2023

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno