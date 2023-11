Altavilla Vicentina: l’ex assessore Zatton ci racconta i veri motivi

“L’ex assessore Zatton ci racconta i veri motivi che l’hanno portata ad essere esclusa dalla giunta.” – Altavilla Vicentina

Ci piacerebbe conoscere quali sono state le maggiori soddisfazioni che ha incontrato in questi anni alla guida dell’assessorato all’istruzione, alle politiche sociali e al personale?

Personalmente è stato impegnativo dal momento che ero alla prima esperienza amministrativa. La mia grande soddisfazione tocca tutti gli assessorati perché con pazienza e dedizione ho collaborato con varie figure scolastiche e diverse associazioni.

Nell’ambito scolastico manifestazioni come:

4 Novembre, 25 novembre contro la violenza sulle donne in collaborazione con gli insegnanti di musica;

il Vajont in collaborazione con gli alpini.

Mentre nell’ambito sociale:

“Ci sto? Affare fatica” con la collaborazione di Tangram;

in collaborazione con Capta “Lo psicologo di base per situazioni traumatiche dettate dal periodo covid”

in collaborazione con la parrocchia: “La comunità educante” dove Capta ha messo a disposizione tutta la sua professionalità, con la novità di quest’anno di un progetto sulla lettura all’interno della scuola.

Altro progetto che voglio nominare: “Il corso di primo soccorso” gratuito e infine gli incontri di supporto oncologico. Quest’anno poi è stato particolarmente intenso, dal momento che la scuola A. Frank è stata smantellata per fare il cappotto antisismico, motivo per cui l’intera scuola elementare si è dovuta trasferire all’interno della scuola media G. Marconi.

Tutto ciò ha comportato un lavoro immane in particolar modo nei confronti logistici, dei trasporti e della mensa. Tutto studiato nel dettaglio per avere un ambiente il più possibile dedicato, accogliente e sicuro. In tutto questo l’avere la delega al personale mi ha permesso di creare un’ottima sinergia con gli uffici che devo dire hanno risposto bene a tutte le iniziative.

Quali sono state, invece, le maggiori difficoltà che ha incontrato in questi anni nei suoi assessorati?

Non ho incontrato difficoltà specifiche negli assessorati, ma con alcuni assessori che vedevano la mia intraprendenza e dinamicità come un volerli scavalcare, quando in realtà proprio per la mia delega al personale ed il mio ruolo professionale era solo un raccogliere le opinioni e le difficoltà di tutti, per una valida collaborazione laddove era necessario; come lo spostamento del mercato il primo giorno di scuola, vista la particolare situazione di quest’anno.

L’ intento non era togliere lustro a loro ma far fare bella figura a tutta l’amministrazione; quindi, l’unica ambizione era dare un valido servizio al cittadino.

Il profondo rammarico di essere stata deposta in modo così veloce e sbrigativo è di non aver avuto modo di lasciare una situazione quanto meno serena sotto il profilo delle consegne. Infatti, le mie ultime riunioni dovevano essere per la mensa e con i genitori dell’A. Frank e la preside, per comunicare gli sviluppi nei confronti del procedere dei lavori alla scuola che da come si è notato non sono finiti.

Queste sono solo alcune delle situazioni che mi lasciano perplessa su come ora potranno essere gestite. A mio avviso tutta questa fretta non trova giustificazione.

La sua spiegazione finora è molto chiara, ma allora il partito che ruolo ha in tutto ciò?

Nessuno! Solo perché ho pubblicizzato, come presidente del circolo FdI di Altavilla, alcune attività fatte come assessore su fb. A me sembra solo un pretesto.

Quindi, secondo lei, quali sono i veri motivi che hanno spinto il sindaco a compiere quest’azione nei suoi confronti?

Da un lato credo sia stato chiesto al sindaco di togliermi le deleghe per l’eccessiva visibilità dovuta al mio operato (altro esempio: l’aver collaborato in modo ottimale con i medici ed aver ottenuto il risultato di una rinnovata medicina di gruppo ad Altavilla) e in parte per i contrasti sulle aziende che quest’anno hanno chiesto di svilupparsi sul territorio di Altavilla.

La prima è stata un’azienda di scarpe che essendo già insediata sul nostro territorio voleva riqualificare un’area in zona Perara sviluppando un nuovo magazzino nella parte adiacente alla ditta così da poter contenere in un’unica

zona tutto il materiale. Qui è stato dato parere negativo da alcuni assessori perché gli abitanti della

zona non sarebbero stati d’accordo.

Mentre l’idea era ben diversa per l’industria da insediare a Tavernelle, li non si è mai parlato di come gli abitanti si sarebbero espressi. Piuttosto recente è la notizia che in tempi non sospetti, quali anni della precedente amministrazione, è stata approvata una variante che permetterebbe ai proprietari di procedere alla vendita per l’insediamento di un’industria anche se il parere della giunta è negativo.

Rossella Zatton