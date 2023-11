+ Thiene, sul palcoscenico del Teatro lo spettacolo: AVANTINTRIO

La proposta + Thiene si conclude al Teatro Comunale con un altro sold out venerdì 24 Novembre 2023 alle 20.45 con AVANTINTRIO di Marco Zuin, Filippo Borille, Gaetano Ruocco Guadagno

AVANTINTRIO è il titolo della nuova produzione teatrale del Trio Comico Marco e Pippo – che debutta sul palcoscenico thienese – un gioco di parole che non solo rafforza ulteriormente la loro identità di un unico essere comico a tre teste, ma allo stesso tempo richiama e racconta il concetto di movimento.

Lo spettacolo infatti è un viaggio “avanti e indrio” per il Veneto, per raccontare le bellezze e le caratteristiche del nostro territorio anche a chi veneto non è.

L’uso della lingua veneta dialettale rappresenta la cifra stilistica del Trio. Sapientemente usata ed amata dal gruppo come caratteristica espressiva di un territorio, concorre a potenziare la natura dei personaggi e viene apprezzata da un pubblico sempre più vasto, anche delle altre regioni d’Italia. Nello spettacolo non mancheranno gli storici personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico da molti anni, ma saranno presentati anche nuovi inediti personaggi che già hanno fatto capolino nel programma podcast Bajiji, ultimo progetto editoriale del trio.

Per continuare su questo obiettivo e arricchire ulteriormente la loro folle visione comica della vita, questa volta il Trio si è avvalso della collaborazione di Dario Tajetta, autore di numerosi programmi televisivi di intrattenimento e comici in onda su tutti i principali network italiani (Mediaset, RAI, Sky, MTV).

Il commento del sindaco Michelusi

“Anche questo terzo ed ultimo spettacolo della rassegna + Thiene – è il commento del Sindaco, Giampi Michelusi – conferma la bontà dell’intuizione dell’Amministrazione Comunale che è riuscita ad intercettare un pubblico nuovo che ha scelto il nostro Teatro Comunale per trascorrere serate stimolanti e culturalmente differenti dall’offerta tradizionale. Si tratta di spettatori provenienti non solo dal thienese, ma di provenienza anche regionale. Questo ci riempie di soddisfazione e ci incoraggia a lavorare in questa direzione”.

L’assessora Sartore

“La grande varietà delle nostre proposte non ci esime dalla continua ricerca di ambiti inesplorati per soddisfare i gusti del pubblico – è il commento dell’Assessora alle Politiche Culturali, Ludovica Sartore – . E’ un impegno, il nostro, che ha sempre come comune denominatore l’attenzione all’alta qualità e a un servizio in grado di far sentire lo spettatore a proprio agio, importante perché ascoltato nelle proprie esigenze”.

La rassegna è realizzata con il sostegno di BCC Verona e Vicenza – Gruppo BCC ICCREA e Ceccato Automobili.

Info e vendita biglietti:

Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it, IAT Thiene e la Pedemontana Vicentina, piazzetta Rossi, 17 tel. 0445-804.837, info@visitpedemontana.com.

La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto on line vivaticket.com.

Thiene, 16 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa