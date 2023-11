Thiene: donna 70enne in auto contro un platano

Thiene, ore 08:20 circa di giovedì 16 novembre 2023. Una donna 70enne del posto, alla guida di autovettura Lancia Ypsilon stava percorrendo via Santa Maria Dell’Olmo del comune di Thiene con direzione di marcia verso Marano Vicentino.

Giunta all’altezza dell’intersezione con via Alessandro Manzoni per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo del mezzo deviando la sua traiettoria verso destra ed andando ad urtare violentemente contro un platano presente a lato della carreggiata.

A causa del violento urto la conducente dell’autovettura subiva lesioni a seguito delle quali veniva accompagnata, in codice arancione, presso l’ospedale civile di Santorso da ambulanza del SUEM 118.

Sul posto intervenivano due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene per i rilievi del sinistro e la viabilità del traffico particolarmente intenso vista l’ora.

