Schio: tentato furto aggravato ad una tabaccheria del centro

Una persona denunciata per tentato furto aggravato – Schio

Domenica 12 novembre scorso, verso le 05:40, giungeva alla centrale operativa dei Carabinieri della Compagnia di Schio una richiesta di intervento per un presunto tentativo di furto ai danni di una tabaccheria del centro di Schio.

Carabinieri di Schio

La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile interveniva tempestivamente sul posto e poteva accertare che ignoti, utilizzando un tombino, avevano danneggiato la vetrina dell’esercizio, per poi dileguarsi. Quella stessa mattina, presso la Stazione Carabinieri di Schio veniva presentata la denuncia da parte della persona offesa.

Le immediate indagini condotte dalla Stazione dei Carabinieri di Schio, sviluppate su acquisizioni testimoniali, visione immagini di videosorveglianza ed anche grazie all’attività di controllo del territorio, consentivano di raccogliere incontrovertibili elementi di reità a carico di un cittadino rumeno 24enne. Cittadino anagraficamente residente a Schio ma di senza fissa dimora. Lo stesso veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.

“Si rappresenta che le misure sono state adottate di iniziativa da parte del Comando procedente. Che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Comando Provinciale di Vicenza