Nove: arresto per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale

La sera del 13 novembre u.s., i militari della Stazione Carabinieri di Nove (VI) hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate un giovane 29enne bassanese, pregiudicato.

L’intervento dei militari era stato richiesto tramite il numero di emergenza 112 da alcuni avventori del bar sito nei pressi di una stazione di servizio di Nove.

I fatti

All’arrivo dei carabinieri, il giovane, che nel frattempo aveva aggredito senza un valido motivo due avventori e frantumato bottiglie e bicchieri, non ha esitato ad aggredire i militari, minacciandoli ripetutamente.

Per placare l’esagitato, oltretutto in evidente stato di alterazione alcolica, si è reso necessario il supporto di una pattuglia della Stazione CC di Marostica. Unitamente ai quali è stato possibile immobilizzarlo e renderlo temporaneamente inoffensivo.

Nel frattempo, vista la sua particolare ed irrefrenabile aggressività, è giunto anche un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa. Nonostante fosse ammanettato, l’energumeno continuava a dimenarsi ed a inveire verso i presenti.

Nel corso dell’intervento due dei militari intervenuti hanno riportato lesioni piuttosto gravi.

Al termine delle formalità di rito

su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, l’uomo è stato temporaneamente condotto e trattenuto. Questo presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Dueville.

Il giorno seguente, alle ore 14.00, all’esito dell’udienza di convalida, il giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto. Applicando nei confronti dell’individuo la misura cautelare degli arresti domiciliari da espiarsi nel Comune di Bassano del Grappa.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte del Comando procedente. Che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”.

Nove (VI), 16 novembre 2023

L E G I O N E C A R A B I N I E R I “V E N E T O”

Comando Provinciale di Vicenza