Municipio di Bassano del Grappa: nuovi interventi per la sicurezza

È in arrivo a breve un nuovo intervento per la messa in sicurezza del Municipio di Bassano del Grappa di via Matteotti.

I lavori, di un importo complessivo di 30 mila euro, prevedono la messa a norma di due ingressi lungo via Matteotti, che saranno utilizzati come uscite di emergenza insieme all’entrata principale dove si riceve il pubblico, e già attrezzata come via di fuga.

Gli interventi del Municipio

Si interverrà dunque nell’ingresso a nord, dove è presente la rampa per l’accesso delle persone diversamente abili, e nell’ingresso a sud, da cui si accede allo scalone che porta verso la sala Consiliare, la Sala Gobbi, l’Ufficio e la Segreteria del Sindaco. Qui saranno sostituite le attuali porte interne vetrate con altre dotate di doppio maniglione antipanico e vetrocamera di sicurezza. Sarà inoltre sostituito il parco sensori rilevazione fumo/incendio per gli impianti con più di dodici anni di funzionamento presenti nell’edificio.

Il commento dell’assessore Zonta

“Il palazzo di via Matteotti è un edificio storico di grande valore – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – ma che, proprio perché costruito oltre due secoli fa, necessita di interventi regolari per essere pienamente fruibile, sicuro e accessibile, non solo per i numerosi dipendenti che lavorano al suo interno, ma per tutti i cittadini e le persone che vi accedono dall’esterno in occasione di appuntamenti istituzionali, incontri, cerimonie e conferenze stampa. Con questi interventi, abbatteremo i tempi necessari per l’uscita in sicurezza dalle aree laterali dell’edificio in caso di incendio o altre emergenze”.

Albero di Natale in arrivo: modifiche alla viabilità

Nel pomeriggio di lunedì 20 novembre arriverà in piazza Libertà il tradizionale albero di Natale.

Per consentire il transito dell’autoarticolato che trasporterà l’abete natalizio, alto circa 18 metri, e delle autogru impiegate per la sua installazione, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 13.00 alle ore 20.00 lungo via Verci, via Bellavitis e il lato sud di Piazza Libertà.

Nelle stesse vie, sarà inoltre sospesa la circolazione dei veicoli durante il transito e la sosta dell’autoarticolato e delle autogrù.

Le modifiche resteranno valide per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento.

Bassano del Grappa, 16 novembre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa