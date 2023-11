Montecchio Maggiore: eventi da venerdì 17 al 26 novembre

Eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 17 novembre a domenica 26 novembre 2023, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.

VENERDì 17 NOVEMBRE

• ore 21.00 – Osservazione del cielo stellato con il Circolo Astrofili Cacciatori di Stelle al Parco Marinai d’Italia

SABATO 18 NOVEMBRE

• ore 9.00 – SABATO ROBOTICO: visita e prova del laboratorio di robotica della Scuola Secondaria di I° Leone XIII

• ore 10.30 – Mostra LAURA STOCCO. VERSO LA LUCE in Nuova Galleria Civica

DOMENICA 19 NOVEMBRE

• ore 10.00 – Mostra fotografica CON I TUOI OCCHI, a cura di Casa Joseph, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in Sala Civica di Corte delle Filande

• ore 10.30 – Mostra LAURA STOCCO. VERSO LA LUCE in Nuova Galleria Civica

• ore 16.00 – CONCERTI D’AUTUNNO 2023: Concerto per coro e orchestra al Duomo di Santa Maria e San Vitale

LUNEDì 20 NOVEMBRE

• ore 11.00 – Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Casa Joseph incontra le scuole. Inaugurazione della mostra fotografica CON I TUOI OCCHI, in Sala Civica di Corte delle Filande

SABATO 25 NOVEMBRE

• ore 10.30 – Inaugurazione esposizione temporanea CARLA BOSCHETTI: L’ARTE IN DONO in Sala Remo Schiavo – Rustici di Villa Cordellina

• ore 20.45 – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. IN PIEDI, SIGNORI, DAVANTI A UNA DONNA! al Cinema Teatro San Pietro

DOMENICA 26 NOVEMBRE

• ore 10.30 – Esposizione temporanea CARLA BOSCHETTI: L’ARTE IN DONO in Sala Remo Schiavo, Rustici di Villa Cordellina

• ore 14.00 – FESTA DELL’OLIO 2023: passeggiata tra gli ulivi e degustazioni nel piazzale della vecchia chiesa di Sant’Urbano

SITI DI INTERESSE CULTURALE

➡️ Museo Archeologico e Naturalistico G. Zannato

Orari e costi

Sabato: 15.00-18.30 – Domenica: 9.30-12.30 / 15.00-18.30

€ 3,00 biglietto intero / € 2,00 biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni) / Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili; per tutti la prima domenica del mese

Ospita le mostre: Il Cavaliere Longobardo di Monticello di Fara, Zannato & AI, Romeo Explorers, La Regina dei Fossili

➡️ Complesso Ipogeo delle Priare

Chiusura al pubblico fino a febbraio 2024



➡️ Museo delle Forze Armate 1914 -1945

Orari e costi

Lun, mer, ven, dom: 9.00-12.00.

Ingresso libero.

Città di Montecchio Maggiore Ufficio Cultura

Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore (Vi)

0444 705768

Precedente periodo