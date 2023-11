Migross Asiago: riprende l’ICEHL con una doppia trasferta

Match: spusu Vienna Capitals vs Migross Supermercati Asiago Hockey

Luogo e data: STEFFL Arena – Vienna (AUT) Venerdì 17 novembre 19:15

Match: Hydro Fehérvár AV 19 vs Migross Supermercati Asiago Hockey

Luogo e data: Gábor Ice Hall – Székesfehérvár, HUN- Sabato 18 novembre 17:30

Radio cronaca: radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: live.ice.hockey

La Migross dopo la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali ricomincia la corsa in ICEHL da una doppia trasferta che la vedrà impegnata a Vienna, domani con face-off alle 19:15, e solo ventiquattr’ore dopo sul ghiaccio degli Ungheresi del Fehérvár, inizio partita programmato per le 17:30. I Giallorossi hanno già giocato un match con entrambe le formazioni, nella prima partita ufficiale della stagione i magiari hanno vinto con il risultato di 3-0 all’Odegar, mentre contro gli austriaci gli Stellati hanno avuto la meglio per 1-0.

Da Asiago:

la pausa è arrivata in un discreto momento di forma dell’Asiago, negli ultimi 3 impegni l’Asiago ha sempre portato l’avversario agli overtime, raccogliendo 4 punti, frutto di 2 sconfitte ed 1 vittoria. Risultati a parte gli uomini di Barrasso hanno disputato partite di grande intensità e dato prova di poter giocare alla pari con tutti gli avversari. Ora bisogna riprendere da dove si era lasciato, cercando di non sprecare nessuna occasione per muovere la classifica che vede i Leoni all’11° posto. È previsto l’esordio del nuovo difensore statunitense Philip Beaulieu, mentre Porco sarà assente, ancor alle prese con l’infortunio rimediato nell’ultimo match prima della pausa e con gli ultimi accertamenti medici. Coach Barrasso raggiungerà la squadra direttamente a Vienna, dopo essere stato in Canada nei giorni scorsi per la cerimonia legata alla sua entrata nella Hockey Hall of Fame.

Da Vienna:

gli austriaci hanno giocato un inizio di stagione sotto le aspettative, in classifica seguono l’Asiago in 12° posizione, avendo collezionato ad oggi 6 vittorie e 12 sconfitte. Negli ultimi impegni prima della pausa i Capitals hanno dato segni di risveglio, vincendo 3 delle ultime 5 partite. È notizia di queste ore l’ingaggio del portiere svedese Adam Ohre, inserimento necessario per l’infortunio del goalie titolare Stefan Steen. I Capitals hanno anche annunciato il rientro da un periodo di indisponibilità di diversi giocatori: Hampus Eriksson, Dominique Heinrich, Sebastian Wraneschitz e Zintis Zusevics. Sicuri assenti, invece, saranno Antal, Hackl e, appunto, Steen, mentre in fase di valutazione c’è la presenza di Warg.

Da Fehérvár:

gli ungheresi occupano la 2a posizione in classifica e stanno giocando un hockey di alto livello, tanto da candidarsi come una delle favorite per la vittoria finale. La squadra allenata da Dávid Kiss, alla prima stagione da head coach dopo molti anni da vice allenatore, è decisamente a trazione anteriore: con 65 gol in 18 partite, infatti, risulta essere il miglior attacco della Lega. Punta di diamante del reparto offensivo è il francese Guillaume Leclerc, capace di mettere a segno 22 punti in 18 incontri. Anche la difesa ha statistiche di tutto rispetto e si piazza in 4a posizione per il minor numero di reti subite.

I Leoni si trovano davanti a due trasferte impegnative, in cui affronteranno due compagini spinte da motivazioni diverse, ma altrettanto forti: il Vienna è in cerca di riscatto, mentre il Fehérvár vuole consolidare la propria posizione in vetta. Magnabosco e compagni dovranno giocare con grande coraggio e lucidità per tornare a casa con punti che farebbero veramente comodo.

Classifica ICE Hockey League:

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS EC Red Bull Salzburg 18 11 2 3 2 55 34 21 41 Hydro Fehervar AV 19 18 12 5 1 0 65 46 19 38 EC iDM Wärmepumpen VSV 18 10 4 3 1 62 48 14 37 Steinbach Black Wings Linz 19 9 4 2 4 61 42 19 35 EC-KAC 19 9 6 2 2 61 47 14 33 HC Pustertal Wölfe 19 9 7 1 2 59 50 9 31 HCB Südtirol Alperia 19 8 9 2 0 45 46 -1 28 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 17 6 6 3 2 44 45 -1 26 BEMER Pioneers Vorarlberg 18 7 9 1 1 58 59 -1 24 HK SZ Olimpija 19 6 10 1 2 50 57 -7 22 Migross Supermercati Asiago Hockey 18 4 9 1 4 36 59 -23 18 spusu Vienna Capitals 18 3 11 3 1 43 68 -25 16 Moser Medical Graz99ers 18 1 13 1 3 25 63 -38 8

Fonte (www.asiagohockey.it) – Migross Asiago – Foto di Serena Fantini