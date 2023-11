Iniziativa unica per Vicenza: Caravaggio in Basilica palladiana

Caravaggio in Basilica palladiana, il sindaco Possamai conferma l’evento espositivo

Da metà dicembre ai primi di febbraio

«Stiamo lavorando ad un evento davvero prestigioso: la presentazione in Basilica palladiana di un’opera di Caravaggio mai esposta prima d’ora in Veneto».

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai conferma l’organizzazione dell’evento espositivo che tra metà dicembre e i primi di febbraio vedrà uno dei più suggestivi capolavori di Caravaggio dialogare con altre due importanti opere d’arte nello straordinario contesto della Basilica palladiana.

Si tratta di un’iniziativa unica per la città, attorno alla quale, durante le festività natalizie e per tutto il periodo dell’esposizione, ruoteranno incontri, performance, laboratori, visite guidate.

«Quello che proporremo sarà un progetto corale – preannuncia il sindaco – frutto della collaborazione tra istituzioni e aziende del territorio che stanno già aderendo con grande entusiasmo. Fin dalla prossima settimana coinvolgeremo le associazioni, le categorie, le scuole, il mondo del turismo, le altre città, per la massima valorizzazione dell’iniziativa, ed entro la fine di novembre presenteremo ufficialmente l’evento in ogni suo dettaglio».

Vicenza, 16 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

CARAVAGGIO BIOGRAFIA

Formatosi in patria con il bergamasco Simone Peterzano, si trasferì a Roma nel 1592 dove iniziò lavorando con pittori come Antiveduto Grammatica e il Cavalier d’Arpino.

Ammalatosi, fu ricoverato all’Ospedale della Consolazione: a questo periodo risalgono i celebri ritratti allo specchio tra cui il cosiddetto Bacchino malato (Galleria Borghese).

Ottiene un grande successo dipingendo I bari per il cardinale fiorentino Francesco Maria del Monte, di cui diverrà un protetto.

Negli anni sarà a libro paga anche del marchese Vincenzo Giustiniani, dei Barberini, dei Borghese, dei Costa, dei Massimo e dei Mattei.

Nel 1597 realizzò i tre capolavori per la cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi: la Vocazione, il Martirio di San Matteo e San Matteo e l’Angelo.

Tra il 1600 e il 1601 la Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo. In entrambe le committenze dovette ridipingere una tela, perché rifiutate a causa della loro “irriverenza”, cosa che si ripeterà con la Morte della Vergine per Santa Maria della Scala e oggi al Louvre.

Nel 1606 in un duello uccide Ranuccio Tomassoni ed è costretto alla fuga che lo porterà a Napoli (dove dipinge le Sette opere di Misericordia e la Flagellazione), a Malta (dove realizza la Decollazione di San Giovanni Battista e il Ritratto di Alof de Wignacourt), a Messina (di questa fase sono il Seppellimento di Santa Lucia e la Resurrezione di Lazzaro), di nuovo a Napoli e poi, in attesa della grazia da parte di Paolo V Borghese, ottenuta grazie all’invio del celeberrimo David e Golia (Galleria Borghese), morì a Porto Ercole nel sanatorio Santa Maria Ausiliatrice, probabilmente per un infezione trascurata.

Recentemente, nell’ossario della cittadina toscana, dopo un grande lavoro di ricerca, un gruppo di scienziati è riuscito a rinvenire i suoi resti.

Fonte dal sito: https://www.arte.it/