Gruppo Consiliare “Amo Altavilla”: comunicato Albera, Burò e Righetto

Le ultime vicende dell’Amministrazione Comunale di Altavilla Vicentina che hanno visto la revoca da parte del Sindaco delle deleghe all’Assessore esterno Zatton e le successive conseguenti dimissioni da Assessore del Consigliere Scapin, non ci stupiscono molto, considerata l’incapacità di governo, di gestione e di valutazione delle scelte da parte del primo Cittadino, dimostrata sin dall’insediamento.

Zatton e Scapin sono gli ultimi pezzi di una maggioranza definita dal Sindaco “granitica” che dall’inizio del mandato ha perso ben 7 Consiglieri e 3 Assessori.

Altavilla Vicentina

Noi Consiglieri Albera, Burò e Righetto abbiamo sperimentato sulla nostra pelle cosa significa avere una visione differente su alcune tematiche importanti. Ricordiamo che siamo stati espulsi dalla Maggioranza per aver espresso voto contrario al devastante Piano degli Interventi 18. Oltre che preso posizione contraria rispetto ad altre iniziative “realizzazione del parcheggio di Via Marconi per un costo di oltre 750.000”.

Con gli altri gruppi consigliari stiamo valutando come agire nel prossimo futuro considerato che alla maggioranza mancano i numeri per governare ma sopratutto è palese l’incapacità di amministrare come dimostrano i 4 anni di malgoverno di Altavilla Vicentina.

Quel che è certo è che questi ultimi accadimenti confermano ulteriormente il fallimento della Lista Catagini per Continuare il Cambiamento. Lista di continuazione della precedente Amministrazione e che il vicesindaco Claudio Catagini, ha abbandonato all’appalesarsi delle difficoltà di governo dimettendosi anche da Consigliere Comunale, ma continuando a svolgere dall’esterno una azione politica di destabilizzazione della sua “ex” maggioranza per meri scopi elettorali, visto la prossima scadenza elettorale della primavera 2024..

Gruppo Consiliare “Amo Altavilla”