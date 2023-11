Emporio solidale “Il cedro” Schio: Marano Vicentino aderisce

In costruzione una progettualità sovracomunale contro la povertà e lo spreco alimentare con Emporio solidale “Il cedro” di Schio

Anche il Comune di Marano Vicentino aderisce all’emporio solidale “Il cedro”, con sede a Schio. In questo spazio dedicato al recupero di beni invenduti o inutilizzati, e inaugurato nell’aprile 2022, i cittadini convenzionati possono accedere per fare la spesa e per avere a disposizione alcuni servizi per soddisfare i bisogni primari (www.emporiosd.it/empori-solidali/). I destinatari sono cittadini, nuclei familiari e persone in situazione di disagio socio-economico, individuati dai Servizi sociali del Comune.

“L’emporio solidale di Schio si pone obiettivi di grande impatto sociale, etico ed ambientale: da qui la decisione di prendervi parte per permettere un’equa distribuzione delle risorse, per agevolare l’accesso ai servizi per le fasce di popolazione più bisognose, per promuovere la cultura anti spreco e del riuso, e la creazione di una rete di servizi specifici territoriali”, spiega l’assessora al Sociale, Elena De Marchi.

Ente capofila del progetto è l’associazione “Da spreco a risorsa Odv” e tra i partner ha aderito anche la Caritas di Marano Vicentino, che manterrà comunque in paese gli analoghi servizi di distribuzione di alimenti, “proprio nell’ottica della condivisione di tematiche comuni e di essere parte di una progettualità sovracomunale lungimirante e di grande corresponsabilità sociale”, sottolinea De Marchi.

Marano Vicentino, 16 novembre 2023

Ufficio stampa – Comune di Marano Vicentino (VI)