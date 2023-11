Dal Pra Caputo nuovo consigliere delegato sviluppo buone pratiche

Stefano Dal Pra Caputo è il nuovo consigliere delegato allo sviluppo di buone pratiche

Inoltre sarà membro del direttivo Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale

Sindaco Possamai: «Vorrei che Vicenza diventasse un laboratorio di idee in cui giungano impulsi dalle varie parti d’Italia»

Il sindaco Giacomo Possmai ha assegnato al consigliere comunale Stefano Dal Pra Caputo la delega alle funzioni di studio e di analisi relative alle migliori pratiche a livello nazionale di realizzazione e gestione di servizi, attività, progetti innovativi di interesse generale da parte degli Enti locali.

Inoltre il sindaco ha chiesto al consigliere di ricoprire il ruolo di membro del direttivo dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale come rappresentante del Comune di Vicenza che da molti anni collabora attivamente con l’Associazione.

Il sindaco Possamai chiarisce

«Uno degli aspetti su cui ci siamo concentrati in campagna elettorale è stato il coinvolgimento di altri sindaci per poter confrontarci sulle iniziative che stavano adottando nei loro comuni – spiega il sindaco Giacomo Possamai -. E’ nostra intenzione proseguire con questa attività e a tal fine ho chiesto a Stefano Dal Pra Caputo di tenere le relazioni con altri Comuni italiani per venire a conoscenza delle buone pratiche più interessanti e provare ad importarle a Vicenza. Abbiamo ritenuto di coinvolgere il consigliere comunale per le sue capacità e per il sistema di relazioni che ha intessuto in questi anni.

Abbiamo già promosso un primo incontro con i rappresentanti dei Comuni di Milano e Padova che darà avvio ad una serie di appuntamenti che vedranno confrontarsi sindaci di centrodestra e centrosinistra, poiché le buone pratiche non hanno colore. Le attività saranno puramente amministrative e gli incontri saranno aperti a tutti. Accanto a questo Dal Pra Caputo sarà anche all’interno del direttivo dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale in coerenza con la delega relativa alla buone pratiche. Sotto questo profilo vorrei che Vicenza diventasse un laboratorio di idee in cui giungano impulsi dalle varie parti d’Italia».

L’intervento del consigliere delegato Dal Pra Caputo

«La delega dell’UNESCO riguarda la tutela e la valorizzazione di quel patrimonio unico di arte, cultura e storia che è la nostra città – spiega il consigliere delegato Dal Pra Caputo – . Sono tante le azioni che possiamo e vogliamo promuovere, a partire da una serie di eventi pubblici per aprire e far vivere ai vicentini e ai turisti i luoghi e gli spazi che sono parte di questo patrimonio. Il prossimo anno, ad aprile, ricorreranno i 30 anni dal riconoscimento UNESCO di Vicenza: un traguardo che festeggeremo con una giornata di appuntamenti, visite e iniziative dedicate alla nostra bellissima città».

Il consigliere Dal Pra Caputo prosegue

«L’altra delega, quella sulle buone pratiche, è una vera e propria sfida – prosegue il consigliere -. Andremo infatti alla ricerca di interventi e modelli virtuosi e innovativi. Faremo incontri con amministratrici e amministratori da tutta Italia per portare a Vicenza idee, spunti e opportunità di sviluppo. Studieremo quindi le buone pratiche messe in campo da altre città, enti e organizzazioni per capire come possiamo migliorare la nostra azione nella nostra comunità. Ma non guarderemo solo verso fuori. Vicenza è da sempre una fucina di talenti e competenze, proposte e progetti.

Nella nostra città sono tante le esperienze positive di impegno civico (e non solo) che possono insegnarci tanto. Per questo promuoveremo momenti di incontro e confronto periodici per dare voce a cittadini, cittadine, associazioni e realtà del territorio. Stiamo studiando i tempi e i luoghi per farlo, ma – per iniziare – pensiamo ad esempio a un evento trimestrale al Forum Center (in Piazza Biade) in cui chiunque vuole potrà esporre la propria idea. Insomma, da quando sono rientrato a Vicenza, l’obiettivo per me è e rimane uno solo: portare idee, fermento, innovazione, pensiero nella nostra città. E con queste deleghe spero sarà possibile farlo».

E’ già fissato un incontro aperto al pubblico giovedì 30 novembre, alle 17.45, in Sala degli Stucchi dal titolo “Le buone pratiche dei Comuni. Confronto sul tema della casa”. Intervengono l’assessore alla casa e al piano quartieri del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, l’assessora al sociale, integrazione e inclusione sociale del Comune di Padova Margherita Colonnello, il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto. Introduce e modera Stefano Dal Pra Caputo.

Vicenza, 16 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa