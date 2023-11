Considi affianca Bianchi nel percorso verso l’industria 5.0

La società di consulenza leader nel management consulting ha affiancato Bianchi, la più antica azienda al mondo a produrre biciclette, nella realizzazione del nuovo stabilimento produttivo di Treviglio (BG): un modello di efficienza, sostenibilità e innovazione – Considi

Storico marchio italiano di biciclette, martedì 14 novembre ha presentato a Padova negli spazi di Le Village by CA Triveneto, il suo nuovo stabilimento produttivo di Treviglio (BG), inaugurato lo scorso aprile. Il progetto è stato realizzato con il supporto di Considi, società di consulenza leader nel management consulting, che ha affiancato Bianchi nella fase di progettazione e realizzazione dei flussi di stabilimento. L’obiettivo è stato quello di creare un impianto che fosse allo stesso tempo efficiente ma con le persone al centro, in grado di garantire la massima qualità dei prodotti, ma anche il benessere dei lavoratori. Il plant, che occupa una superficie di 30mila metri quadrati, è un modello di efficienza, sostenibilità e innovazione.

Anche grazie al supporto tecnologico di Prorob con la soluzione Quindi®, AI Production Copilot, Bianchi ha imboccato un percorso che possiamo definire di Industria 5.0. Il plant è infatti dotato di sistemi di automazione e controllo avanzati, che consentono di monitorare in tempo reale i processi produttivi e di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

«Industria 5.0 è la risposta che la Commissione Europea ha dato a distanza di 10 anni dal varo di Industria 4.0– ha dichiarato Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi. – Ci si è resi conto che mutate condizioni di contorno – crisi climatiche, emergenze sociali, guerre – richiedono dei paradigmi diversi rispetto a quello che abbiamo imparato con Industria 4.0 che puntava alla produttività dell’impresa per migliorarne la competitività. Ora questo paradigma non è più sufficiente. Siamo nel pieno della quarta rivoluzione industriale ma il 5.0 significa che, a fianco del profitto, dobbiamo aggiungere altre due P: Persone e Pianeta. Il futuro non sarà più per aziende estrattive ma per aziende rigenerative, dove verrà integrata questa logica di mercato con il tema della sostenibilità».

«Abbiamo voluto rilanciare Bianchi con un nuovo stabilimento nato per portare l’azienda nei prossimi anni secondo i tre principi base di Industria 5.0: resilienza, persone e sostenibilità – ha aggiunto Francesco Giuliano, Chief Operation Officer di Bianchi. – Tre anni fa abbiamo deciso di rilanciarci ed era necessario essere al passo con l’evoluzione del mercato con il nostro prodotto, particolare e quasi personalizzato sul cliente. Un prodotto che abbiamo riportato in Italia, a Treviglio, con logiche che puntano alle persone al centro del progetto industriale».

Il nuovo stabilimento di Bianchi è un esempio di come l’innovazione tecnologica possa essere messa al servizio della sostenibilità e del benessere delle persone. L’impianto fotovoltaico da 500 kW consente di generare energia pulita, riducendo le emissioni di CO2 di 205 tonnellate all’anno. L’impianto è inoltre dotato di un sistema di idrotermia a pavimento, che utilizza l’acqua di falda per il riscaldamento e il raffreddamento, e di sistemi di automazione e controllo avanzati che consentono di monitorare in tempo reale i processi produttivi e di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Le postazioni di lavoro, ergonomiche, sono state progettate per garantire il massimo comfort e sicurezza degli operatori.

L’evento di presentazione ha visto gli interventi di Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi, e Marco Briata, Direttore Marketing Privati e Digital di Crédit Agricole Italia, Francesco Giuliano, COO Bianchi, Luca Barbazza e Fabio Oscari di Quindi®, Renzo Pasti di Considi.

