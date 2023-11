Bibliogame@Thiene: torna in biblioteca il gaming letterario

Torna domenica 19 novembre 2023, dalle 15.00 alle 19.00, Bibliogame@Thiene l’appuntamento nella Sala al terzo piano della Biblioteca Civica di Thiene con i giochi in scatola

L’iniziativa, rivolta a ragazzi e adulti dai sei anni in su, è a cura dell’Associazione Ricostruendo con il patrocinio della Biblioteca Civica ed è organizzata in collaborazione con l’Associazione ludico-culturale I Maludici e I palladiani Risiko Club – Associazione Board Game Vicenza.

L’ingresso a Bibliogame@Thiene è libero.

Per informazioni: associazione.ricostruendo@gmail.com

Thiene, 16 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa

Bibliogame

Un progetto di educazione alla lettura e a gioco per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA su tutto il territorio nazionale.

Leggere è sempre un gioco e, per certi versi, una sfida

La lettura, il gioco e anche la sfida sono proprio gli elementi costitutivi. BIBLIOGAME usa il metodo Scuola Ludens, che, appropriandosi della natura giocosa del leggere la trasforma in un confronto tra classi fornendo ai ragazzi l’opportunità per letture di qualità e motivazioni, per una lettura approfondita, consapevole, coinvolgente, per incontrare ragazzi che abbiano attivato i medesimi percorsi.

Il titolo stesso del percorso ci introduce alle sue componenti essenziali.

[ B I B L I O ]

Come biblioteca e bibliografia, cioè un’esperienza finalizzata a soddisfare bisogni formativi e di svago con una selezione di alcuni dei migliori titoli oggi disponibili sul mercato editoriale. Attività coordinate tra loro, che pongono il libro e il lettore al centro dell’attenzione. Un percorso di educazione alla lettura per favorire l’incontro tra LETTORI, LIBRI e SCRITTORI.

[ G A M E ]

La sfida vera e propria, un CAMPIONATO DI LETTURA, intrapreso per il piacere e utilizzato come strumento didattico, che inviterà i giovani lettori a leggere in modo attento e curioso, proponendo loro approfondimenti, ricerche, attività di riflessione e scrittura attraverso una piattaforma online e in presenza che serva da luogo di condivisione e confronto con altre scuole e realtà.

Fonte dal sito: https://www.cosipergioco.it/