AristeA: nuovo singolo del cantautore vicentino “Fra Noi Solo Cielo”

Fra Noi Solo Cielo è il nuovo singolo del cantautore alt-pop vicentino AristeA, tratto da AcustronicA, album uscito nell’ottobre del 2022 per Soyuz. Dopo l’estivo Meteo, Bruno Corradini torna con una ballad dall’andamento classico, un inno alla forza dei sentimenti che nemmeno la distanza riesce a fermare.

Fra Noi Solo Cielo

si apre con un’arpeggio di chitarra acustica dove si uniscono dei loop tratti dalla stessa voce di AristeA.

L’andamento lounge e sognante del brano si sposa efficacemente con la voce solista che ci trasporta con garbo nel suo paesaggio interiore, dove l’amore riesce ad abbattere qualsiasi distanza. Il break musicale è caratterizzato dall’inserto alla mandola di Piero Bonollo, in appoggio alla chitarra fino al delicato sopraggiungere dell’arpa di Ludovica Beniamini, che con un breve solo ci conduce all’ultima strofa, caratterizzata da un fraseggio elettronico di ARP.

Il brano segue perfettamente la filosofia di AcustronicA, album che unisce, già dalla crasi del titolo, l’elettronica all’acustica: molti interventi su questa base sono suoni elettronici minimali, ormai cifra caratteristica del lato sperimentale del pop di AristeA.

Bruno Corradini

inizia a studiare chitarra classica e musica contemporanea, applicandone alcune regole al pop-sperimentale, con molteplici riferimenti all’avanguardia del prog e della sperimentazione vocale. Dal 78 all’ 81 esegue una notevole serie di concerti, in veste di onemanband, con basi, strumentazione elettronica e suoni acustici, esibendosi ovunque in club, teatri, case occupate e come supporter di artisti famosi.

Dopo una lunga pausa come compositore, durante la quale si dedica esclusivamente alla scrittura di testi collaborando con il fratello Claudio, riprende di recente la pratica dello strumento, sperimentando una tecnica minimalista, diluendo corde e note in pochissimi arpeggi: esce così il singolo Meteo, arrangiato da Davide Pezzin (attuale bassista di Ligabue, Cristiano De Andrè e Patrizia Laquidara).

A r i s t e A (il moniker odierno di Bruno),

registra in casa durante l’ultimo lockdown, in totale solitudine, utilizzando il solo telefonino, l’album d’esordio CasA MadrE, dove mescola loop e scarni inserimenti di strumenti elettronici. Il disco sorprenderà per la variazione dei contenuti, le melodie e soprattutto gli arrangiamenti sofisticati, contraddistinti da una costante ricerca sonora, candidandosi a diventare così un caso atipico nell’attuale panorama italiano.

Nell’Ottobre del 2022 esce AcustronicA, ulteriore approfondimento nel percorso di sperimentazione in ambito art-pop di Corradini, album che si avvale di fondamentali nuove collaborazioni con musicisti legati a strumenti della tradizione o di ricerca sonora.

Guarda Fra Noi Solo Cielo : https://youtu.be/auw69qU-Gvg?si=JkiCvyr7z4LaCIzZ

Testo e musica: A r i s t e A

Registrato, mixato e masterizzato da A r i s t e A a CASA ACUSTIQUA art-studio

A r i s t e A: voci, chitarra acustica, synth, loop, campionamenti, electronic strings, Arp.

Piero Bonollo: Mandola.

Ludovica Beniamini: Arpa.

https://www.instagram.com/a_r_i_s_t_e_a__music

Ufficio Stampa: SOYUZ infosoyuzrecords@gmail.com