Vicenza: la situazione torna ad essere allarmante

Questa mattina i cittadini mi hanno mandato segnalazioni da più zone della città in cui si sono verificate nuovamente le spaccate ai finestrini delle auto in sosta a Vicenza.

Le zone colpite sono state San Marco e viale Jacopo dal Verme.

La centrale operativa

Giusto ieri mattina avevo pubblicato un video di denuncia sul fatto che la centrale operativa di video sorveglianza della Polizia locale è ridotta ai minimi termini. Da qualche mese sto facendo pressione al sindaco Giacomo Possamai per cambiare software e server in centrale operativa. Oltre che implementare il circuito di telecamere anche nei quartieri e zone limitrofe del centro storico.

Di 6 tv per il controllo delle telecamere ne funzionano solo 2, le immagini che arrivano sono sgranate e si ha difficoltà a leggere le targhe o ad identificare i soggetti che delinquono.

Nuove telecamere

A breve era stato detto che finalmente in zona porta Santa Lucia si dovrebbe attuare il progetto della vecchia giunta comunale. Progetto a riguardo dell’installazione di 5 nuove telecamere orientabili per rendere sicuro il quartiere. Ma il problema di fondo è che appunto se non si riesce a ricevere le immagini delle telecamere già esistenti in città.

Come faranno gli agenti della polizia locale a visualizzare queste nuove che verranno installate?

Il tutto andrà solo a sovraccaricare un sistema ormai già saturo!

Credo fermamente che come in altre città che già applicano il modello che ho proposto, la video sorveglianza sia il primo vero deterrente per la microcriminalità e il primo reale aiuto per le forze dell’ordine che operano sul territorio!

Noi cittadini attendiamo risposte e fatti concreti per mettere in opera questo progetto che non può più attendere!”

Giulia Gennaro di Fratelli D’Italia per Vicenza