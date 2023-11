Valeria Bauce (Vicenza Volley): fiducia e collettivo per crescere

Serie B1 femminile girone B, Valeria Bauce (Vicenza Volley): “Fiducia reciproca e collettivo per crescere insieme”

La palleggiatrice biancorossa, protagonista sabato scorso con i suoi ingressi in battuta, racconta l’ottimo inizio stagionale delle beriche, attese sabato dal match casalingo contro Arena

Valeria Bauce

Con i suoi ingressi in battuta spesso risulta decisiva, come è accaduto sabato scorso a domicilio dell’Orotig Peschiera Ponti con 3 ace (due nel primo set e uno nel terzo) e non è la prima volta. Inoltre, rispecchia appieno il concetto del “tutte sono utili” al servizio della squadra, con il collettivo sugli scudi. Nella prima vittoria esterna stagionale (la quarta complessiva in cinque partite giocate) di Vicenza Volley c’è lo “zampino” di Valeria Bauce, palleggiatrice biancorossa che completa la coppia della cabina di regia guidata dalla capitana Natasha Spinello.

Classe 1996 di Arzignano, è al suo primo anno in B1 dopo essere cresciuta nella società della Val Chiampo. “La B1 – racconta – è un pianeta nuovo, sapevo come il salto dalla B2 fosse importante e sul campo si è confermato tosto, ma a posteriori sono convinta di aver fatto la scelta giusta. A Vicenza sto vivendo anche un’esperienza nuova: quella di avere per la prima volta un’allenatrice. Avere un’altra donna dalla tua parte fa la differenza, Mariella (Cavallaro, coach biancorossa) ancor di più perché è attenta non solo alla parte tecnica ma anche a quella umana, al self talk, come ci poniamo, l’atteggiamento che portiamo in allenamento e poi in partita. Questo è quello che ti permette di fare il salto di qualità”.

Natasha Spinello

Un altro punto di riferimento nel suo ruolo è Natasha Spinello, al suo primo anno a Vicenza dopo esperienze anche in serie A. “Siamo entrate in connessione molto presto, ho subito avuto una grandissima stima di lei e ora che abbiamo svolto una parte di cammino insieme questa stima è ancora più grande, per le capacità tecniche, lo stare in campo e la qualità della ragazza: è una di quelle persone speciali che sono contenta di aver incontrato”.

Valeria e gli ace. “Sono felice di essere di poter essere utile alla squadra, per me è un motivo di orgoglio e soddisfazione. Il nostro cammino? La sconfitta di San Donà è stata una parentesi, tutto serve. Anche aver perso male in casa loro ci ha insegnato a conoscerci meglio tra di noi e rafforzare l’aiuto reciproco in campo. Contro l’Orotig ci siamo fidate molto l’una dell’altra e siamo state brave a spuntarla contro una squadra dall’ottima seconda linea”.

Con i tre punti conquistati, Vicenza è salita al terzo posto a quota 11 a braccetto con Arena Volley Team, avversario veronese atteso sabato alle 20,30 al palazzetto dello sport di via Goldoni nella città berica. “Sarà una bella sfida – conclude Bauce – siamo cariche, abbiamo già sfidato in pre-season l’Arena e fin qui in casa ci siamo espresse molto bene”.

Nella foto in copertina di Daniele Marangoni, Valeria Bauce, palleggiatrice di Vicenza Volley

VICENZA, 15 NOVEMBRE 2023

