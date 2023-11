Under Pressure: al Teatro di Thiene il talk show a ritmo di jazz

Under Pressure: evento per trasformare lo stress in pensiero positivo e solidarietà

Testimonianze, musica e beneficenza a favore dell’emporio L’Olmo nello spettacolo in scena lunedì 20 novembre

Sarà un evento davvero imperdibile quello che sarà ospitato al Teatro Comunale di Thiene lunedì 20 novembre 2023 con inizio alle ore 21.00 dal titolo Under Pressure -Talk show a ritmo di jazz, realizzato con il sostegno del Comune di Thiene.

«L’Amministrazione Comunale – è il commento di Anna Maria Savio, assessora alle Politiche Sociali – ha accolto con interesse questa proposta che offrirà al pubblico l’opportunità di partecipare ad una serata stimolante e arricchente, carica di emozioni, con una finalità anche benefica».

Serata che diffonderà un messaggio importante

Il ritmo incalzante della vita, con i suoi problemi, i carichi emotivi, le tensioni, le conflittualità, la necessità di risolvere situazioni problematiche per la psiche anche sul fronte del lavoro e del mondo degli affetti, rappresenta una componente quotidiana con cui tutti prima o poi devono fare i conti, anche in via continuativa.

Da qui nasce l’idea, lanciata da un gruppo di amici, Livio Gemmo, Luca Rigoldi, Sebastiano Zanolli e Andrea Stella – tutti con storie e vissuti diversi, ma accomunati dal coraggio delle sfide e dalla sensibilità verso gli altri – di organizzare una serata aperta alla cittadinanza per condividere e lanciare un messaggio importante.

L’intervento di Livio Gemmo su Under Pressure

Spiega Livio Gemmo: «Con Under Pressure, attraverso il format del talk-show, affronteremo insieme il tema di grande attualità su come gestire la pressione a cui le sfide della vita oggi ci sottopongono. L’obiettivo è comunicare che è possibile trasformarla da qualcosa che ci opprime e ci fa paura in propellente per raggiungere le nostre mete e realizzare i nostri sogni».

Sul palco a condurre ci saranno i giornalisti Luca Fabrello e Anna Bianchini, ai quali si racconteranno la cantante Annalisa Minetti, la scrittrice Mapi Danna, il pugile professionista Luca Rigoldi, il velista Andrea Stella, il manager Sebastiano Zanolli e lo stesso Livio Gemmo, imprenditore.

Il contributo musicale allo spettacolo è affidato al gruppo A Bassa Voce Jazz Ensemble diretto dal maestro Toni Moretti che accompagnerà il talk show, anche improvvisando sui temi che di volta in volta emergeranno.

Tutta la serata, del resto, avrà l’immediatezza della “diretta” e questo, se da una parte metterà “sotto pressione” gli ospiti intervistati, dall’altra regalerà al pubblico la freschezza e l’autenticità dinamica della vita vissuta.

L’ingresso è con offerta libera, devoluta all’emporio solidale L’Olmo di Thiene.

L’assessore Savio aggiunge

«Ringrazio davvero di cuore gli organizzatori e quanti vorranno venire a teatro lunedì – aggiunge Anna Maria Savio -. L’Olmo è una realtà davvero importante per il tessuto sociale del territorio thienese e rappresenta un punto di riferimento sempre più significativo per tante famiglie che sono in difficoltà, tant’è che ad un anno dall’inaugurazione i nuclei familiari che si sono rivolti qui sono 340».

La struttura

La struttura è stata aperta nel dicembre 2022 nell’area ex Nordera grazie ad una cordata di realtà del territorio; l’ente capofila è l’Associazione Da spreco a risorsa odv di Costabissara e annovera tra gli enti promotori il Comune di Thiene, la Caritas vicariale, la coop. Verlata, l’Associazione Consumatori Italiani Uniti di Thiene e la Croce Rossa Italiana-Comitato di Thiene, con il sostegno significativo di OTB Foundation e la collaborazione dei Comuni del Vicariato (Calvene, Fara Vicentino, Lugo Vicentino, Zanè, Zugliano), del Gruppo Missionario San Giorgio e del Convento dei Frati Cappuccini del Santuario dell’Olmo di Thiene.

L’evento è realizzato con il sostegno economico della BCC Verona e Vicenza Gruppo BCC ICCREA.

Per info: tel. 800905127 e segreteria@adceventi.it

Thiene, 15 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa