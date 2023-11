Pronti 75 mila euro di contributi a Montecchio Maggiore. Nuova linfa al commercio locale

Arrivano nuovi fondi per stimolare la crescita del commercio cittadino: la Giunta del Comune di Montecchio Maggiore ha deciso di riaprire il bando che mette a disposizione delle imprese, appartenenti al Distretto del commercio della città, oltre 60 mila euro di contributi regionali che, in caso di necessità, potranno essere integrati con altri 15 mila euro di risorse comunali.

Le attività

L’iniziativa è rivolta a tutte le attività che dispongono, sul territorio montecchiano, di un locale di commercio al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande (come bar e ristoranti) e dell’artigianato di servizio (ad esempio parrucchieri e centri estetici). Per partecipare al bando l’impresa deve avere sostenuto o sosterrà, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 23 febbraio 2024, investimenti per la riqualificazione e la modernizzazione degli immobili destinati al commercio.

Interventi come:

la sistemazione delle facciate e degli ambienti esterni,

delle vetrine o delle insegne,

l’implementazione dei sistemi di sicurezza

l’adeguamento dei locali dal punto di vista igienico-sanitario.

Il bando

Ammette spese per l’innovazione e la digitalizzazione come lo sviluppo di software, piattaforme, applicazioni per smartphone, canali di vendita e-commerce e progetti di web marketing. Il contributo che erogherà il Comune è pari al 30% delle spese ammesse, fissate a un massimo di 5 mila euro per impresa e che salgono a 10 mila per chi intende aprire un’attività in locali sfitti.

«Si tratta della seconda apertura del bando: nel 2022 abbiamo assegnato otto contributi per un totale di 15 mila euro. Ora andiamo a mettere a disposizione i 60 mila euro rimanenti che, in caso di necessità, potranno essere integrati da altri 15 mila euro stanziati dal nostro ente». Conferma l’assessore alle attività produttive ed economiche, Raffaella Mazzocco.

«È un’occasione da non lasciarsi sfuggire per dare un impulso di crescita alla propria attività, rendendola più attrattiva per i clienti e, con i maggiori incentivi per le nuove aperture, di rivitalizzare la città promuovendo la presenza dei negozi di vicinato, che considero l’anima del commercio locale».

Come partecipare

Per partecipare al bando è possibile consultare la pagina informativa dedicata del sito istituzionale del Comune di Montecchio Maggiore. Oppure contattare via mail o telefonicamente il manager di distretto messo a disposizione dal Comune che fornirà gratuitamente tutte le informazioni per poter partecipare.

Il manager sarà anche disponibile dalle 11 alle 13.30 di lunedì 27 novembre, nella sala consiliare del municipio, per rispondere a eventuali richieste o quesiti sul bando.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 26 gennaio 2024.

