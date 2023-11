Marano Vicentino: iniziative contro la violenza sulle donne

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: iniziative a Marano Vicentino.

Martedì 21 novembre

Si inizia con il docufilm “Un altro domani”. Per avvicinarsi alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, il Comune di Marano Vicentino e lo Sportello donna “Anna Filomena Barretta” organizza per martedì 21 novembre 2023, alle 20:30 al Cinema Campana, la proiezione gratuita del docufilm “Un altro domani”. Di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi (2023, 109’). Un’occasione per esplorare le origini della violenza sulle donne, le sue diverse manifestazioni, e soprattutto per indicare quali sono le strade di cura e prevenzione adeguate.

Giovedì 23 novembre

Le iniziative di sensibilizzazione e “per non dimenticare” proseguono con lo spettacolo “Tomato Soap” – teatronovela. Tema sulla violenza di genere a cura di Manimotò -, alle 21.00 in auditorium comunale. Anche questa iniziativa è a ingresso libero.

“L’obiettivo è coinvolgere uomini e donne nel cambiamento verso una cultura fondata sul rispetto di sé e dell’altro. Ma anche sulla reciprocità tra i generi”, spiega l’assessora Elena De Marchi. “Il Comune di Marano Vicentino, consapevole che la violenza sulle donne è un problema fondamentalmente culturale, sostiene e promuove, grazie allo Sportello donna, progetti e iniziative nell’arco di tutti i mesi dell’anno. Crediamo che il seme della violenza vada estirpato partendo da lontano. Analizzando nel profondo la nostra società, andando nelle scuole per diffondere la cultura del rispetto. Ma anche prospettando che un altro domani può esistere e dobbiamo crederci e sentirci responsabili”.

Sabato 25 novembre

Il gruppo volontarie dello Sportello donna allestirà la palazzina dei Servizi sociali e il Comune di Marano Vicentino con alcune “scarpette rosse” simbolo di memoria delle vittime di femminicidio, distribuendo delle poesie che ognuno può raccogliere per sé e donare ad altre e altri.

Marano Vicentino., 15 novembre 2023

Fonte: Comune di Marano Vicentino (VI) – Ufficio stampa