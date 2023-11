Marano Vicentino: finanziamento lavori Rio delle Pietre – P.zza Silva

Ottenuto dal Comune di Marano Vicentino il finanziamento regionale per la sistemazione del tratto pubblico del Rio delle Pietre in Piazza Silva – Avvio dei lavori previsto per l’estate 2024

Il Comune di Marano Vicentino ha ottenuto il finanziamento della Regione del Veneto per la sistemazione del tratto tombinato del Rio delle Pietre sottostante a piazza Silva. Il contributo ottenuto è di 320mila euro. Che corrispondono alla metà del costo complessivo dell’opera (650mila euro).

Opera che prevede

il rifacimento della soletta di copertura,

la sistemazione delle fondazioni e dei muri laterali esistenti,

il ripristino della sovrastruttura stradale per una lunghezza di circa 80 metri, dall’incrocio di piazza Silva con via Canè, fino all’angolo sud del piazzale.

Rio delle Pietre

L’Amministrazione comunale si era attivata immediatamente per predisporre le adeguate contromisure al problema strutturale e viabilistico determinato dalle condizioni di alcuni tratti del tombinamento, che determinano rischi per la pubblica sicurezza. L’ottenimento da parte dell’Amministrazione di questo finanziamento, quindi, è il risultato dell’aver commissionato velocemente una perizia statica e di aver incaricato, altrettanto rapidamente, l’ingegnere strutturista Stefano Zuccolo, per elaborare lo studio di fattibilità degli interventi.

Questo dimostra, inoltre, la bontà del lavoro sin qui svolto dal Comune e la necessità di proseguire celermente per la realizzazione degli interventi a progetto, per garantire la sicurezza idraulica e per ripristinare la normale fruizione di tutti gli spazi della piazza.

Marco Guzzonato

“Il Comune di Marano Vicentino ha saputo far comprendere alla Regione l’importanza di questo intervento”, afferma il Sindaco, Marco Guzzonato. “Facendo rete con gli altri enti e referenti istituzionali del territorio, vogliamo portare a termine con determinazione la risoluzione delle questioni legate a tutto il tombinamento del Rio delle Pietre, sempre con soluzioni che salvaguardino la sicurezza idraulica, la sostenibilità e il beneficio verso la collettività.

Siamo contenti di questo importante sostegno economico ricevuto. Questo conferma che siamo sulla buona strada e potremo far cessare i disagi che la comunità sta vivendo nel centro del paese”, conclude Guzzonato.

L’obiettivo è di iniziare i lavori nell’estate 2024, visto che l’intervento era già stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Nel 2024 l’Amministrazione comunale vuole anche dare inizio alla progettazione della riqualificazione della piazza, tramite un percorso partecipativo che coinvolgerà la cittadinanza, le associazioni di categoria e del territorio, per raccogliere pareri e confrontarsi sul futuro di piazza Silva.

Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino