Cassola, donne nelle istituzioni: 40 anni per diventare protagoniste

Venerdì 24 novembre, in municipio, dopo la tradizionale fiaccolata contro la violenza di genere si svolgerà il racconto donne nelle istituzioni.

Tavola rotonda con le figure femminili che, dal 1980, hanno animato la scena politica locale

Prima in piazza, per dire basta alla violenza di genere, e poi in sala consiliare, per ripercorrere, attraverso il racconto delle protagoniste, il lungo cammino delle donne cassolesi verso la piena partecipazione alla vita politica della propria comunità.

Doppio appuntamento

Venerdì 24 novembre, a Cassola capoluogo che, alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ospiterà due occasioni di riflessione e approfondimento sulla condizione femminile, dapprima con un focus sulla piaga degli abusi (di tipo fisico, psicologico ed emotivo) di cui ancora oggi moltissime donne sono vittime, e successivamente con un dibattito sulla storia, relativamente recente, del protagonismo femminile all’interno delle istituzioni locali.

«Vogliamo celebrare la ricorrenza del 25 novembre puntando l’attenzione non solo sull’aspetto della violenza, che purtroppo è ancora presente in molti contesti domestici – osservano l’assessore alla cultura Marta Orlando Favaro e il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Manuela Bertoncello – ma anche dando risalto a quelle figure femminili che, all’interno del nostro Comune, hanno saputo far valere la voce delle donne dapprima in consiglio comunale e poi anche nei ruoli esecutivi».

LA FIACCOLATA

Si partirà alle 17.50 con la tradizionale fiaccolata promossa in sinergia con gli altri 22 Comuni del comprensorio bassanese e in collaborazione con l’associazione Questacittà – Spaziodonna, che gestisce gli sportelli antiviolenza presenti nel territorio, tra cui uno proprio a Cassola. «Ci ritroveremo nel capoluogo, davanti al capitello mariano di via dei Decorati, a fianco delle scuole medie, dove saranno distribuiti i lumini – spiega il vicesindaco – e da lì ci incammineremo verso piazza Aldo Moro, dove saranno proposte musiche e riflessioni per richiamare l’attenzione collettiva su una piaga tragicamente attuale».

LA TAVOLA ROTONDA

Alle 18.30 inizierà la tavola rotonda, a cui prenderanno parte una quindicina di donne che, dal 1980, si sono rese protagoniste della vita politica e amministrativa cassolese: dalla prima consigliera eletta Gabriella Settin Petucco al primo sindaco donna Silvia Pasinato e alle componenti delle giunta attuale, dove le quote rosa sono maggioritarie. Ad aprire il dibattito sarà la relazione di Alessia Nichele, giovanissima studentessa cassolese che, per la tesina richiesta all’esame di terza media, lo scorso giugno ha approfondito il tema della presenza femminile nella politica locale. «Lo spunto di questo incontro arriva proprio dalla ricerca fatta dalla nostra giovane concittadina» sottolinea l’assessore Orlando, ricordando come, proprio a partire dal 24 novembre, in biblioteca sarà esposta una mostra di documenti d’archivio dedicata a tali aspetti.

Cassola, 15 novembre 2023

Fonte: Comune di Cassola (VI) – Ufficio Stampa