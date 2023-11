Arzignano – Cassola: nasce “Atletica Pedemontana Veneta”

Nasce “Atletica Pedemontana Veneta”, obiettivo promuovere lo sport e fare emergere i talenti.

Fondatori tre club consolidati come Arzignano, Marconi Cassola e Ovest Vicentino. Presidente Zovico, vice l’ex azzurra Laura Strati

Dall’alleanza di Atletica Arzignano, GS Marconi Cassola e Atletica Ovest Vicentino è nato un nuovo club sportivo nel panorama regionale veneto: si tratta di “Atletica Pedemontana Veneta”, sigla che riassume le tre società fondatrici come espressione unitaria nelle categorie degli atleti assoluti, dalla fascia degli Allievi (15/16 anni) in poi.

Il nuovo sodalizio, con sede allo Stadio Dal Molin di Arzignano, mette insieme tre realtà giovanili, ma non solo, molto interessanti e che nell’ultimo decennio hanno fatto vedere cose di rilievo.

Atletica Arzignano,

guidata da Christian Belloni, ha una lunga storia in ambiente Csi che arriva dagli anni ’80, è fautrice di eventi storici come la StrArzignano e di recente ha realizzato allo stadio una stupefacente pedana per il lancio del peso che ha visto protagonisti, alla gara di inaugurazione, big mondiali come gli azzurri Fabbri e Weir e l’americano Kovacs.

Il Gruppo Sportivo Marconi di Cassola,

del presidente Claudio Strati, ha 24 anni di vita, durante i quali ha mandato in maglia azzurra otto suoi atleti, nelle nazionali giovanili e assolute, con punte come le saltatrici Strati (un sesto posto agli Europei) e Fiorese (una medaglia olimpica giovanile). Negli ultimi anni organizza due eventi di spessore, il Serenissimo Para Athletics Meeting giunto alla quinta edizione in collaborazione con il club paralimpico Veneto Special Sport e, sempre dal 2019, il Mennea Day del Veneto, eventi che hanno avuto ospiti grandi atleti azzurri come Levorato, Camossi, Rigali, Vallortigara.

Atletica Ovest Vicentino,

presieduta da Roberto Mistrorigo, opera da 15 ani nell’area di Montecchio Maggiore, operando in sinergia con Arzignano e costituendo una realtà affiliata alla Fidal che è in continua crescita. Ovest Vicentino, come Marconi Cassola, quest’anno hanno “conquistato” i progetti previsti dai bandi Fidal e Sport e Salute, da Runcard Young a Runcard Silver (per over 65), da Pista Progetto Talento a Porte Aperte allo Sport con le scuole.

I tre club fondatori hanno creato la nuova realtà “Atletica Pedemontana Veneta” per dare una rappresentanza all’area più sviluppata della regione, oggi collegata da un’arteria autostradale che permette di velocizzare gli scambi e le sinergie. E hanno voluto come presidente Christian Zovico, a lungo alla guida di Atletica Vicentina e poi del Comitato Regionale della Fidal Veneto. Nel direttivo siedono inoltre come vicepresidente Laura Strati, ex azzurra, espressione di Cassola, e come segretaria e tesoriera Sabrina Bolcato, manager nel settore automotive, espressione dell’area Ovest. I tre presidente fondatori assisteranno da vicino ai lavori.

Atletica Pedemontana Veneta

«La nostra è un’alleanza che intende da una parte dare maggiore visibilità nei rispettivi territori alle società fondatrici – spiega Zovico – e dall’altra creare un polo di riferimento per sinergie positive in grado di formare gli atleti e i talenti a livello assoluto. L’ossatura di “Atletica Pedemontana Veneta” è la stessa dei tre club di base, che insieme possono contare già ora su uno staff di una ventina di tecnici, da Aldo Pedron allenatore storico di Dal Soglio, ai cassolesi Chiurato, Campana e Valente, con alle spalle una lunga esperienza nell’atletica ai massimi livelli, all’esperto della velocità Zocca nell’area ovest.

La nostra forza in questo momento sono soprattutto i settori giovanili, vivai molto vivaci e solidi, ma non mancano le punte emergenti. Già nel 2024 pensiamo di mettere in campo squadre e individualità di spicco. I nostri obiettivi principali rimangono comunque lo sport di base per tutti e la promozione dell’atletica sana che ci piace, capace di trascinare i migliori valori sportivi, di fare gruppo e fare emergere i talenti. Sono numerosi i progetti che le tre società fondatrici stanno realizzando a favore degli atleti».

Atletica Pedemontana Veneta, in sintesi APV, si è già presentata al pubblico nel Bassanese, area di riferimento del Marconi Cassola, ma altri incontri sono in programma, così come una prossima conferenza stampa con tutti i protagonisti in sede istituzionale a Vicenza.

ARZIGNANO/CASSOLA(VI), 15 novembre 2023

Contatti:

Atletica Pedemontana Veneta – referente Area Comunicazione e Media

Claudio Giuseppe Strati – claudiogiuseppe.strati@gmail.com

Atletica Pedemontana Veneta ASD

c/o Stadio Dal Molin, Via Consolini 15 – 36071 Arzignano (VI)

www.atleticapedemontana.it