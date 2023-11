Tennis Comunali Vicenza: qualificazione ai playoff promozione A1

Missione compiuta! Con una giornata d’anticipo Tennis Comunali Vicenza centra la qualificazione ai playoff per la promozione in serie A1.

Dopo la sosta del campionato la squadra cittadina capitanata da Sebatian Vazquez è tornata in campo impegnata in trasferta contro lo Sport Club Nuova Casale dove ha colto un successo per 5-1 che le consente di consolidare il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Santa Margherita Ligure.

Il debutto

Tra le novità di giornata il debutto stagionale di Aljaz Bedene, che nella sfida tra numeri 1 supera Lukas Rosol, spesso e volentieri ricordato per aver battuto al primo turno Rafael Nadal sull’erba di Wimbledon 2012: netto il punteggio di 6-3 6-2 a favore del giocatore sloveno, già n. 43 del mondo, dimostratosi in ottima forma nonostante il ritiro dal circuito Atp.

Un game in più serve a Gabriele Bosio contro Federico Iannaccone: 6-2 6-4 il risultato finale. Non concede nulla, invece, Giovanni Peruffo che liquida con un doppio 6-0 Vittorio Pansecchi facendo valere tutte le sue qualità che lo confermano finora sempre vittorioso sia in singolare che in doppio.

Sconfitta, invece, per Tommaso Dal Santo che, dopo aver vinto il primo set per 6-2, cede per 6-1 6-4 ad Alessandro Demichelis.

Nei doppi Bosio/Peruffo sono opposti a Rosol/Valsecchi e ribadiscono la loro imbattibilità stagionale con un 6-4 6-3 che regala il punto della vittoria. Dall’altra parte Bedene/Dal Santo affrontano Iannaccone/Demichelis e si impongono 6/3 2-6 10-5 al long tie-break.

Enrico Zen

“Innanzi tutto vorrei sottolineare una volta di più l’unione di questa squadra – esordisce Enrico Zen, presidente di Tennis Comunali Vicenza – Sono poi felice di aver centrato la qualificazione ai playoff, che ci vedranno anche quest’anno al via per provare a coronare un grande sogno. E sono molto contento di aver ritrovato un Aljaz Bedene in splendida forma, che potrà essere l’arma in più per questo finale di stagione, insieme naturalmente con tutti gli altri nostri ragazzi, a cominciare da Bosio e Peruffo.

Dispiace solo per la partita persa da Dal Santo, che dopo il primo set sembrava in totale controllo. In ogni caso, si è poi riscattato in doppio in coppia con Bedene. Adesso l’ultima partita di girone in cui terremo alta la concentrazione per chiudere al secondo posto e avere quindi la possibilità di giocare la prima sfida dei playoff in casa, con il sostegno dei nostri tifosi”.

Sport Club Nuova Casale – Tennis Comunali 1-5

Singolari: De Michelis b. Dal Santo 2-6 6-1 6-4; Peruffo b. Pansecchi 6-0 6-0; Bosio b. Iannacone 6-2 6-4; Bedene b. Rosol 6-3 6-2

Doppi: Bedene/Dal Santo b. Iannacone/De Michelis 6-3 2-6 10-5; Bosio/Peruffo b. Rosol/Pansecchi 6-4 6-3

Vicenza, 13 novembre 2023

Fonte Tennis Comunali Vicenza