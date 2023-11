Teatro Roi: in scena “Una casa di pazzi” con La Moscheta

Domenica 19 novembre, alle 16.30, al Teatro Roi di Monticello Conte Otto prosegue la rassegna “Autunno a Teatro”, organizzata dalla locale Compagnia Astichello con il sostegno del Comune.

La Moscheta di Colognola ai Colli (Verona) propone il suo pluripremiato “Una casa di pazzi” di Roberto D’Alessandro, per la regia di Andrea Marchesini, testo capace di affrontare, fra leggerezza e intensità, temi profondamente attuali nella vita di oggi.

Attanasio, in crisi con la moglie Maria Alberta, ormai decisa a separarsi da lui, vive nell’appartamento lasciatogli dal padre defunto. Al genitore morente, ha promesso di prendersi cura del fratello Remigio, disabile psichico. Tra i due fratelli esiste un profondo legame, ma la convivenza è tutt’altro che semplice e le crepe nel rapporto coniugale si allargano sempre di più, aggravate dalla crisi economica. Come se non bastasse, un’esuberante vicina di casa si innamora follemente di Attanasio.

Bigllietti a 8,50 euro, con ingresso libero per i giovani fino a 14 anni. Prenotazioni e prevendite dal martedì al sabato dalle 17 alle 19 al 333 2413381 (anche per informazioni) oppure la domenica due ore prima dello spettacolo.

Informazioni anche su www.astichelloteatro.it.

