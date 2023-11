Sovizzo: i Bambini Possono Cambiare Il Mondo

In programma venerdì 17 novembre un concerto in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Sovizzo L’Amministrazione Comunale di Sovizzo, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2023, ospita il concerto intitolato “I bambini hanno diritto di pensare che possono cambiare il mondo”.

L’evento si terrà venerdì 17 novembre alle ore 21 nell’Auditorium delle Scuole Elementari in Via Vittorio Alfieri, 3.

Il concerto, in collaborazione con il Gruppo Alpini e il Gruppo Volontari Protezione Civile di Sovizzo, vedrà esibirsi il cantautore vicentino Leonardo Buonaterra alla chitarra, Marco Ronzani al sax e Luca Nardon alle percussioni, con letture a cura di Luca Toschi.

Paolo Garbin,

Sindaco di Sovizzo, sottolinea: “Questa celebrazione ha lo scopo di focalizzare l’attenzione sui diritti dei più piccoli, ricordando che c’è ancora molta strada da percorrere affinché i bambini di tutto il mondo siano tutelati e protetti.”

Il concerto sarà ad ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, con raccolta di offerte libere a sostegno di UNICEF Vicenza al termine dell’evento.

Sovizzo, 14 Novembre 2023

Comune di Sovizzo Ufficio Stampa

